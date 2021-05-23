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Самолет Ryanair взлетает из Минска без Романа Протасевича

Boeing 737–800 с регистрацией SP-RSM в эти минуты покидает аэропорт Минск-2.

Ранее международный рейс из Греции в Литву, которым летел экс-редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, был прерван из-за сообщения о драке на борту и заложенной бомбе. Истребитель МиГ-29 белорусских ВВС сопровождал гражданский самолет до посадки.

После посадки Boeing 737–800 в Минске Роман Протасевич был арестован в аэропорту. В Белоруссии ему грозит наказание по статье о государственном терроризме за призывы к массовым беспорядкам.

Представители Литвы, Польши, Германии, Австрии Греции и Евросовета осудили действия белорусских властей.

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Комментарии (50)

Кровокрас
Усатый долго не мог выбрать 1 из вариантов, сбить самолет БУКом или принудить к посадке истребителем, и в итоге кинул монетку.
А раз над Белоруссией летать уже просто небезопасно, значит запретят над ней полеты иностранным авиакомпаниям
263756871
Вот появились сообщники террориста из России:
В Госдуме назвали задержание создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «блестящей спецоперацией». Об этом депутат Вячеслав Лысаков написал в своем Telegram-канале.

Лысаков, комментируя экстренную посадку авиалайнера компании Ryanair с Протасевичем на борту после сообщений о минировании, отметил, что белорусские спецслужбы отследили «объект», сопроводили его и «разыграли возможный теракт». Он рассказал, что после фактического принуждения судна к посадке создателя Telegram-канала «приняли» в надежные руки. Вишенкой на торте же может стать суровый приговор и последующее помилование президента Белоруссии Александра Лукашенко.
reyals
Дорогие дети, особенно оппозиционеры! Прилежно учитесь в школе!
Протасевич наверняка, как всё молодое поколение, заявлял "зачем мне эта география, не пригодится она в жизни!".
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