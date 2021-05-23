Самолет Ryanair взлетает из Минска без Романа Протасевича

Boeing 737–800 с регистрацией SP-RSM в эти минуты покидает аэропорт Минск-2.

Ранее международный рейс из Греции в Литву, которым летел экс-редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, был прерван из-за сообщения о драке на борту и заложенной бомбе. Истребитель МиГ-29 белорусских ВВС сопровождал гражданский самолет до посадки.



После посадки Boeing 737–800 в Минске Роман Протасевич был арестован в аэропорту. В Белоруссии ему грозит наказание по статье о государственном терроризме за призывы к массовым беспорядкам.

