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Чудо дождливого воскресенья: крест Казанского собора проткнул чёрные тучи

В Петербурге над Казанским собором расступились облака

Ненастное воскресенье, 23 мая, сделало маленький подарок внимательным петербуржцам.

Горожане, находившиеся днём в самом центре города, на Невском проспекте, могли видеть, как над куполом Казанского собора расступились тучи, образовав почти правильное отверстие. Фотографию «чуда» опубликовал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчик Михаил.

Фото: Mikhail Yunusov / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Петербург сегодня заливает дождём, может выпасть до трети майской нормы осадков. Завтра, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», также ожидаются дожди, к ним добавится сильный ветер.

Фото: Mikhail Yunusov / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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