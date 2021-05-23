Ненастное воскресенье, 23 мая, сделало маленький подарок внимательным петербуржцам.
Горожане, находившиеся днём в самом центре города, на Невском проспекте, могли видеть, как над куполом Казанского собора расступились тучи, образовав почти правильное отверстие. Фотографию «чуда» опубликовал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчик Михаил.
Петербург сегодня заливает дождём, может выпасть до трети майской нормы осадков. Завтра, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», также ожидаются дожди, к ним добавится сильный ветер.