Песков: Путин готов обсуждать с Зеленским приграничное сотрудничество, но говорить об отчуждении Крыма — уголовное преступление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в телеэфире вопросы возможной встречи глав Украины и России и слова Путина о «выбьем зубы». Судя по его выступлению, напряжение между двумя странами никуда не делось.

Выступая в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» 23 мая, Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским только по темам приграничного сотрудничества и то, лишь при условии, что вопрос о возврате Крыма не будет подниматься.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — витиевато выразил свою мысль Песков.



При этом он добавил, что «если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать».

При этом Дмитрий Песков уже более определенно завил об отношении Кремля к теме возврата полуострова: «В конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Кроме того, в прямом эфире Песков прокомментировал заявления Владимира Путина о том, как Россия намерена отвечать на давление извне.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой», — добавил он к словам президента о том, что «мы зубы выбьем» всем, кто попытается что-то «откусить» от России. Пресс-секретарь уточнил, что дружба должна быть именно дружбой, а «не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами». «И мы умеем дружить, — отметил Дмитрий Песков. — Но. Мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить».

