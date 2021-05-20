Президент России во время своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» указал, что в других странах есть попытки ограничить развитие нашей страны.
«Для кого-то Россия слишком велика. <...> Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтоб они не могли кусаться», — заявил 20 мая Владимир Путин.
Путин пригрозил: "Зубы выбьем"— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 20, 2021
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", - пообещал он. pic.twitter.com/unR9hv9LFS
По его словам, залог безопасности — это развитие Вооруженных сил РФ. Президент подчеркнул, что при этом Россия не собирается идти по пути милитаризации экономики.
«И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить [Россию], но и упрочить, усилить», — заверил глава государства.
Президент также уверен, что русофобы и нечистоплотные политики хотят извратить историю Великой Отечественной войны для сдерживания России.