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Путин: «Все нас хотят где-то укусить, но мы им зубы выбьем»

Владимир Путин рассказал о попытках ограничить развитие России

Президент России во время своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» указал, что в других странах есть попытки ограничить развитие нашей страны.

«Для кого-то Россия слишком велика. <...> Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтоб они не могли кусаться», — заявил 20 мая Владимир Путин.

По его словам, залог безопасности — это развитие Вооруженных сил РФ. Президент подчеркнул, что при этом Россия не собирается идти по пути милитаризации экономики.

«И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить [Россию], но и упрочить, усилить», — заверил глава государства.

Президент также уверен, что русофобы и нечистоплотные политики хотят извратить историю Великой Отечественной войны для сдерживания России.

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Комментарии (32)

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В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории (с) Взгляд.
alexpv
Выбивался не треснет, политкорректный Вы наш. Как-то не добавляет уважения президенту такой страны то детсадовские обзывалки, то стилистика гопника у пивного ларька. А как-то по гибче можно? и так уже со всеми с кем только можно было разосрались.
AlBerkut
Ну а 'нож в спину' это не считается, это же не зубами кусаться,🤔 с теми дружим и газом барыжим😎
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