Президент России во время своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» указал, что в других странах есть попытки ограничить развитие нашей страны.

«Для кого-то Россия слишком велика. <...> Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтоб они не могли кусаться», — заявил 20 мая Владимир Путин.