Президент России во время своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» указал на важность сохранения исторической правды.
«Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма <...> Причины понятны. Попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил 20 мая Владимир Путин. По его словам, за такими действиями стоят «разного рода русофобы и нечистоплотные политики».
Путин – на заседании оргкомитета «Победа»: Попытки сдержать развитие нашей страны предпринимались при разном политическом строе. А причина одна – чем сильнее становилась Россия, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество. pic.twitter.com/OqrRK1I2Qc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 20, 2021
Путин заверил, что без реакции эти попытки не останутся. Президент РФ напомнил, что в числе поправок в Конституцию вошло сбережение исторической правды. Он заметил, что этому в стране уделяется особое внимание.
Путин: Вирус беспамятства делает своей жертвой молодых людей. И у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают, о героическом подвиге, который был совершен их предками, их близкими людьми. Более того начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. pic.twitter.com/SA2bhPrudJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 20, 2021