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Путин: Русофобы и нечистоплотные политики хотят извратить историю Великой Отечественной войны для сдерживания России

Владимир Путин рассказал о попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны

Президент России во время своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» указал на важность сохранения исторической правды.

«Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма <...> Причины понятны. Попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил 20 мая Владимир Путин. По его словам, за такими действиями стоят «разного рода русофобы и нечистоплотные политики».

Путин заверил, что без реакции эти попытки не останутся. Президент РФ напомнил, что в числе поправок в Конституцию вошло сбережение исторической правды. Он заметил, что этому в стране уделяется особое внимание.

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Комментарии (38)

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....странно, а ему кооператив ещё не доложил ?))) .... там некоторые его "партнёры" уже и планы не скрывают.
---- В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории (с)
BobCat2
Честно пытался припомнить хоть один за последние годы, чтобы кто-то публично за рубежом что-то искажал в истории Второй мировой войны и не вспомнил. Такое впечатление, что он сам это выдумал и сам в это поверил... Вообще во всех странах тема Второй мировой уже стала достоянием профильных историков, и только у нас это какая-то наиболее актуальная повестка. Даже в СССР это был вопрос "один из многих", хотя тогда была холодная война и по идее более жёсткое информационное противостояние с Европой и США. А сейчас им тем более нет дела до наших прошлых побед и поражений.
261912761
Сдерживания России?? А куда она рвется? По моему микронная часть России озабочена только исключительно тем, чтоб наипать всю остальную часть России
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