BobCat2 20 Мая 2021 в 16:21 20 Мая 2021 в 16:21

Честно пытался припомнить хоть один за последние годы, чтобы кто-то публично за рубежом что-то искажал в истории Второй мировой войны и не вспомнил. Такое впечатление, что он сам это выдумал и сам в это поверил... Вообще во всех странах тема Второй мировой уже стала достоянием профильных историков, и только у нас это какая-то наиболее актуальная повестка. Даже в СССР это был вопрос "один из многих", хотя тогда была холодная война и по идее более жёсткое информационное противостояние с Европой и США. А сейчас им тем более нет дела до наших прошлых побед и поражений.