Гинцбург: Даже если заболеете после прививки, постковидного синдрома не будет

Люди, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции и после этого заболели ею, имеют минимальный постковидный синдром, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Конечно, — цитирует Гинцбурга ТАСС 23 мая. — [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму».



По словам учёного, случаи заражения COVID-19 среди тех, кто получил два компонента вакцины «Спутник V», единичны. Они, как правило, фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда иммунитет ещё окончательно не выработался.

