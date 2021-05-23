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Гинцбург: Даже если заболеете после прививки, постковидного синдрома не будет

Люди, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции и после этого заболели ею, имеют минимальный постковидный синдром, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, — цитирует Гинцбурга ТАСС 23 мая. — [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму».

По словам учёного, случаи заражения COVID-19 среди тех, кто получил два компонента вакцины «Спутник V», единичны. Они, как правило, фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда иммунитет ещё окончательно не выработался.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что 10 % привитых вполне могут не получить иммунитет даже после второго укола. «Фонтанка» рассказывала историю читательницы из Москвы, заразившейся после прохождения вакцинации.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин предложил создавать в России постковидные диспансеры для реабилитации переболевших COVID-19 по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом, «чтобы не оставлять этих больных брошенными».

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Комментарии (8)

Бывший Патриот
Один пенсионный возраст не повысит, у этого своя тема. Ну ну, верим, верим🤣🤣🤣
Агроном аэродрома
Прививайтесь, господа, вы не заболеете
Даже если заболеете, то несильно
>>>>Вы здесь
Kezevo
Когда уже они будут говорить что после прививки , человек молодеет, и из пвляется от всех хронических заболеваний
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