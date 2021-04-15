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Коронавирус может стать хронической болезнью. Нужны постковидные диспансеры

Академик РАН заявил о возможности хронического течения COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать в хронической форме. Об этом свидетельствуют результаты исследования постковидного периода, заявил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин.

«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да — есть такие больные», — цитирует заявление Чучалина 15 апреля «Интерфакс».

В числе других симптомов постковидного периода академик РАН назвал синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе в сердце и мозге. Кроме того, Александр Чучалин отметил, что постковидному периоду соответствует хроническая гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови).

Академик предложил создавать в России постковидные диспансеры для реабилитации переболевших COVID-19 по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом. Это нужно, «чтобы не оставлять этих больных брошенными», отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге разработана и зарегистрирована новая тест-система для определения антител к коронавирусу.

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Комментарии (5)

nuga
И смысл в прививке?Будет вялотекущее заболевание,медленно убивающее инсультами и кровоизлияниями,а сам привитый -рассадником инкубатором мутаций,как врач в Германии,которого привили,тесты отрицательные,а он всех заражает-суперраспространитель ковида,
Annonym
Не мне просто кажется что наши Власти которые последние лет 10 Руководствуются видать слоганом "1937 - 2037 Хотите Повторим"
видать причитали одну статейку про 6 технологический укалад и решили воспользоваться ей как инструкцией для осуществления в Реальность того придуманного слогана который написан выше ...

И это очень печально , как там говорится ни ума ни фантазий ...
vader
Так, оказывается, Меркель диспансер в Саксонии построила! Вот оно что! А колючей проволокой под напряжением обтянула, видимо, чтобы быстрее на поправку шли.
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