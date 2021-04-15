Коронавирус может стать хронической болезнью. Нужны постковидные диспансеры

«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да — есть такие больные», — цитирует заявление Чучалина 15 апреля «Интерфакс».

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать в хронической форме. Об этом свидетельствуют результаты исследования постковидного периода, заявил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин.

В числе других симптомов постковидного периода академик РАН назвал синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе в сердце и мозге. Кроме того, Александр Чучалин отметил, что постковидному периоду соответствует хроническая гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови).



Академик предложил создавать в России постковидные диспансеры для реабилитации переболевших COVID-19 по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом. Это нужно, «чтобы не оставлять этих больных брошенными», отметил он.



Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге разработана и зарегистрирована новая тест-система для определения антител к коронавирусу.

