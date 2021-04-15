Коронавирус может стать хронической болезнью. Нужны постковидные диспансеры

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать в хронической форме. Об этом свидетельствуют результаты исследования постковидного периода, заявил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин.
«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да — есть такие больные», — цитирует заявление Чучалина 15 апреля «Интерфакс».
В числе других симптомов постковидного периода академик РАН назвал синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе в сердце и мозге. Кроме того, Александр Чучалин отметил, что постковидному периоду соответствует хроническая гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови).
Академик предложил создавать в России постковидные диспансеры для реабилитации переболевших COVID-19 по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом. Это нужно, «чтобы не оставлять этих больных брошенными», отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге разработана и зарегистрирована новая тест-система для определения антител к коронавирусу.