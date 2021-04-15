Новая тест-система для определения антител к коронавирусу разработана в Петербурге

Петербургский ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу в крови. Она «видит» антитела и у тех, кто заразился и имеет клинические признаки COVID-19, и у тех, кто уже переболел, в том числе без клинической симптоматики. Об этом 15 апреля сообщает Роспотребнадзор.
Для анализа берётся сыворотка или плазма крови. Количественное содержание антител в образце рассчитывают по калибровочной кривой в концентрации, выраженной в условных единицах (у.е./мл). Предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл — это высокая аналитическая чувствительность. Она позволяет определять количество антител даже при их низком уровне.
«С помощью данного набора реагентов возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает этот набор очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2», — отмечается в сообщении.