FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Новая тест-система для определения антител к коронавирусу разработана в Петербурге

НИИ Пастера зарегистрировал иммуноферментный тест для заразившихся COVID-19

Петербургский ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу в крови. Она «видит» антитела и у тех, кто заразился и имеет клинические признаки COVID-19, и у тех, кто уже переболел, в том числе без клинической симптоматики. Об этом 15 апреля сообщает Роспотребнадзор.

Для анализа берётся сыворотка или плазма крови. Количественное содержание антител в образце рассчитывают по калибровочной кривой в концентрации, выраженной в условных единицах (у.е./мл). Предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл — это высокая аналитическая чувствительность. Она позволяет определять количество антител даже при их низком уровне.

«С помощью данного набора реагентов возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает этот набор очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2», — отмечается в сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний