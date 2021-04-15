Новая тест-система для определения антител к коронавирусу разработана в Петербурге

Петербургский ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу в крови. Она «видит» антитела и у тех, кто заразился и имеет клинические признаки COVID-19, и у тех, кто уже переболел, в том числе без клинической симптоматики. Об этом 15 апреля сообщает Роспотребнадзор.

Для анализа берётся сыворотка или плазма крови. Количественное содержание антител в образце рассчитывают по калибровочной кривой в концентрации, выраженной в условных единицах (у.е./мл). Предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл — это высокая аналитическая чувствительность. Она позволяет определять количество антител даже при их низком уровне.