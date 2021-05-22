Детский омбудсмен назвала аниме реальной угрозой для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что аниме являются реальной угрозой для детей. Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости, опубликованном 22 мая.



«Аниме, которые в той же Японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в Ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти аниме — реальная угроза для наших детей», — сказала она.

Мишонова отметила, что не считает девиантным поведением увлечение детей социальными сетями, главный вопрос — знают ли родители, что увлекает их детей в соцсетях.