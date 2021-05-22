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Детский омбудсмен назвала аниме реальной угрозой для детей

Детский омбудсмен Подмосковья считает «взрослые» аниме угрозой для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что аниме являются реальной угрозой для детей. Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости, опубликованном 22 мая.

«Аниме, которые в той же Японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в Ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти аниме — реальная угроза для наших детей», — сказала она.

Мишонова отметила, что не считает девиантным поведением увлечение детей социальными сетями, главный вопрос — знают ли родители, что увлекает их детей в соцсетях.

«Понятно, что невозможно добиться результатов сплошными ограничениями и запретами. Сейчас уже ни один современный ребенок не согласится на это, и вы все равно получите конфликт, ссору и агрессию с его стороны. В данном случае мы всегда призываем родителей просто быть внимательными и открытыми к своим детям, интересоваться, что у них происходит», — посоветовала она.

В Петербурге органы прокуратуры уже несколько месяцев борются в аниме через суд. Начало этому положил иск прокурора Колпинского района, который просил запретить аниме «Тетрадь смерти». Заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что явление японской культуры якобы делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.

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