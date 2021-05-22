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Применение перцового баллончика против муниципалов в баре на Рубинштейна стало уголовным делом

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после конфликта сотрудников бара Noir с депутатами

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») после конфликта муниципалов и активистов с сотрудниками бара Noir на Рубинштейна. Об этом 22 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двумя днями ранее вышеуказанное заведение посетили активисты и муниципалы МО «Владимирский округ». В Noir они не увидели лицензии на алкоголь и кассового аппарата, вызвали полицию. В это время, со слов главы МО Дениса Тихоненко, сотрудники бара решили избавиться от алкоголя. Чтобы вытеснить оставшихся в зале участников рейда, один из работников распылил перцовый газ из баллончика. Но трюк не сработал.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Полицией приняты меры по установлению лица, распылившего баллончик», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

graail
Прокурор Приморского района тоже считает, что самозащита своего имущества - ПРЕСТУПЛЕНИЕ, а грабеж, разбой , захват и уничтожение чужого имущества , подделка документов - ПУСТЯКИ ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. Правда в том случае , если преступление совершают ЧИНОВНИКИ.
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