Применение перцового баллончика против муниципалов в баре на Рубинштейна стало уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») после конфликта муниципалов и активистов с сотрудниками бара Noir на Рубинштейна. Об этом 22 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Двумя днями ранее вышеуказанное заведение посетили активисты и муниципалы МО «Владимирский округ». В Noir они не увидели лицензии на алкоголь и кассового аппарата, вызвали полицию. В это время, со слов главы МО Дениса Тихоненко, сотрудники бара решили избавиться от алкоголя. Чтобы вытеснить оставшихся в зале участников рейда, один из работников распылил перцовый газ из баллончика. Но трюк не сработал.