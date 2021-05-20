Как рассказал «Фонтанке» глава МО Денис Тихоненко, вечером 20 мая депутаты в компании местных жителей пришли в бар Noir. Не обнаружив там лицензии на алкоголь и кассовых аппаратов, они вызвали полицию. Когда основная часть команды переместилась в находящееся напротив заведение (бывшее кафе «Рубинштейн»), сотрудники Noir решили использовать паузу, чтобы избавиться от лишнего алкоголя до прибытия правоохранительных органов. Чтобы вытеснить оставшихся в заведении муниципалов и жителей, они распылили перцовый баллончик. Но маневр не удался. «Жители стояли насмерть, так что успели дождаться полиции», — рассказал Денис Тихоненко.
предоставлено МО «Владимирский округ»
В данный момент стражи порядка описывают спиртное. Насчитали уже пять коробок, и это явно не предел. Во время прошлых рейдов полиции удавалось изъять у баров максимум две коробки — до прибытия наряда сотрудникам удавалось вынести спиртное через черный ход, но в Noir такого не было.