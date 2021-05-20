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В баре Noir сотрудники и муниципалы поспорили из-за алкоголя. В ход пошел перцовый баллончик

В Петербурге сотрудники бара Noir на Рубинштейна распылили перцовый баллончик на депутатов и активистов, пытаясь вынести нелегальный алкоголь

В Петербурге рейд муниципалов МО «Владимирский округ» по незаконным барам улицы Рубинштейна вылился в реальное противостояние. Чтобы вынести алкоголь до прихода полиции, бармены распылили газ из баллончика на проверяющих. Но это их не спасло.

Как рассказал «Фонтанке» глава МО Денис Тихоненко, вечером 20 мая депутаты в компании местных жителей пришли в бар Noir. Не обнаружив там лицензии на алкоголь и кассовых аппаратов, они вызвали полицию. Когда основная часть команды переместилась в находящееся напротив заведение (бывшее кафе «Рубинштейн»), сотрудники Noir решили использовать паузу, чтобы избавиться от лишнего алкоголя до прибытия правоохранительных органов. Чтобы вытеснить оставшихся в заведении муниципалов и жителей, они распылили перцовый баллончик. Но маневр не удался. «Жители стояли насмерть, так что успели дождаться полиции», — рассказал Денис Тихоненко.

предоставлено МО «Владимирский округ»

В данный момент стражи порядка описывают спиртное. Насчитали уже пять коробок, и это явно не предел. Во время прошлых рейдов полиции удавалось изъять у баров максимум две коробки — до прибытия наряда сотрудникам удавалось вынести спиртное через черный ход, но в Noir такого не было.

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Комментарии (3)

Carpenter
Без "крышевания" со стороны полиции эти заведения долго бы не существовали. Невский проспект на этом участке это клоака реальная, но кому это интересно? Бастрыкину? А у нас в Петербурге что, нет СБ и прокуратуры? С какого хрена полиция не предпринимает никаких действий по наведению порядка в данном районе? Зажрались?!
xepnuminu
а чего это активисты без намордников все?
куда полицаи смотрят только.
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