«Юлия Волкова» рассказала, сколько детсадов в ее губах. Альтернативную агитацию представил петербургский комик Илья Соболев

Петербургский комик Илья Соболев на своей странице в Instagram опубликовал видеопародию на обращение экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой к народу.

Чтобы добиться внешнего сходства, он заклеил брови, веки и губы скотчем, а на уши повесил массивные «серьги», вырезанные из пластиковых чашечек для кофе. «Волкова» в исполнении Соболева пожаловалась, что людям в ней не нравится три вещи: ее незапятнанная репутация, кофта с дырочками и голос. Но стержнем обращения стали всё-таки губы артистки.

«Благодаря губам я могу помочь и жителям Ивановской области, — пообещал комик от лица персонажа. — Сейчас в моих губах более 20 тысяч квадратных километров мраморной плитки, пять детских площадок и несколько школ. Мои губы будут вашими, если вы захотите. У нас что, теперь запрещено кому-то помогать губами? Если кто-то умней, чем я, возьмите свои губы и идите зарабатывайте ими хотя бы на одну бордюрку!»