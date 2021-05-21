FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

«Юлия Волкова» рассказала, сколько детсадов в ее губах. Альтернативную агитацию представил петербургский комик Илья Соболев

Комик Илья Соболев сделал пародию на желающую стать депутатом экс-участницу группы «Тату»

Петербургский комик Илья Соболев на своей странице в Instagram опубликовал видеопародию на обращение экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой к народу.

Чтобы добиться внешнего сходства, он заклеил брови, веки и губы скотчем, а на уши повесил массивные «серьги», вырезанные из пластиковых чашечек для кофе. «Волкова» в исполнении Соболева пожаловалась, что людям в ней не нравится три вещи: ее незапятнанная репутация, кофта с дырочками и голос. Но стержнем обращения стали всё-таки губы артистки.

«Благодаря губам я могу помочь и жителям Ивановской области, — пообещал комик от лица персонажа. — Сейчас в моих губах более 20 тысяч квадратных километров мраморной плитки, пять детских площадок и несколько школ. Мои губы будут вашими, если вы захотите. У нас что, теперь запрещено кому-то помогать губами? Если кто-то умней, чем я, возьмите свои губы и идите зарабатывайте ими хотя бы на одну бордюрку!»

Юлия Волкова решила выдвигаться в Госдуму от Ивановской области от партии «Единая России» и записала два видеообращения к избирателям. В первом ролике экс-солистка «Тату» попыталась доказать, что знает и понимает проблемы региона, а во втором рассказала, что ее готовность бороться с «деградацией регионов» не понравилась оппозиции. Оба ролика вызвали множество комментариев в социальных сетях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (3)

ШIШ
Дешёвый клоун. Обстебывать тоже над уметь.
260551481
Соболев КРАСАВЧЕГ !!!
Komarinsk2019
Соболев молодец! :))))

А вот выдвижение Волковой ваще странное... понятно ведь, что такое существо популярности едру не прибавит. Специально, что ли, чтобы на её фоне нормальные кандидаты легче проскочили?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний