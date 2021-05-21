«Юлия Волкова» рассказала, сколько детсадов в ее губах. Альтернативную агитацию представил петербургский комик Илья Соболев

Петербургский комик Илья Соболев на своей странице в Instagram опубликовал видеопародию на обращение экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой к народу.
Чтобы добиться внешнего сходства, он заклеил брови, веки и губы скотчем, а на уши повесил массивные «серьги», вырезанные из пластиковых чашечек для кофе. «Волкова» в исполнении Соболева пожаловалась, что людям в ней не нравится три вещи: ее незапятнанная репутация, кофта с дырочками и голос. Но стержнем обращения стали всё-таки губы артистки.
«Благодаря губам я могу помочь и жителям Ивановской области, — пообещал комик от лица персонажа. — Сейчас в моих губах более 20 тысяч квадратных километров мраморной плитки, пять детских площадок и несколько школ. Мои губы будут вашими, если вы захотите. У нас что, теперь запрещено кому-то помогать губами? Если кто-то умней, чем я, возьмите свои губы и идите зарабатывайте ими хотя бы на одну бордюрку!»
Юлия Волкова решила выдвигаться в Госдуму от Ивановской области от партии «Единая России» и записала два видеообращения к избирателям. В первом ролике экс-солистка «Тату» попыталась доказать, что знает и понимает проблемы региона, а во втором рассказала, что ее готовность бороться с «деградацией регионов» не понравилась оппозиции. Оба ролика вызвали множество комментариев в социальных сетях.