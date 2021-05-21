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Россияне смогут пожаловаться на завышение цен в отелях

На сайте Ростуризма появилась онлайн-форма для жалоб на завышенные цены

Федеральное агентство по туризму собирается следить за завышением цен российскими отельерами.

«При Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф», — цитирует 21 мая ТАСС заявление руководителя ведомства Зарины Догузовой.

По ее словам, Ростуризм иногда фиксирует «факты недобросовестного поведения» владельцев отелей, которые в условиях повышенного спроса завышают цены. Теперь у туристов есть возможность «быстро и удобно» подать жалобы.

В начале апреля стало известно о подорожании отдыха в Крыму. Интерес к путешествиям внутри страны вырос после закрытия авиасообщения с Турцией. Загрузка петербургских гостиниц на майских праздниках сравнялась с показателями 2019 года.

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Комментарии (1)

hedgehog_
допустим пожаловаться можно будет типа быстра и какбы удобно.
так и ждать законные 30 дней отписки, что все там нормально по результатам проверки? даже пробовтаь не буду
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