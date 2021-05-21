Россияне смогут пожаловаться на завышение цен в отелях

Федеральное агентство по туризму собирается следить за завышением цен российскими отельерами.
«При Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф», — цитирует 21 мая ТАСС заявление руководителя ведомства Зарины Догузовой.
По ее словам, Ростуризм иногда фиксирует «факты недобросовестного поведения» владельцев отелей, которые в условиях повышенного спроса завышают цены. Теперь у туристов есть возможность «быстро и удобно» подать жалобы.
В начале апреля стало известно о подорожании отдыха в Крыму. Интерес к путешествиям внутри страны вырос после закрытия авиасообщения с Турцией. Загрузка петербургских гостиниц на майских праздниках сравнялась с показателями 2019 года.