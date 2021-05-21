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Две школьницы в Петербурге госпитализированы после ДТП

Окончание учебного года не смогут отпраздновать две петербургские старшеклассницы: последние дни мая они проведут в больницах после ДТП.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, вчера днём две девочки пострадали в ДТП с машинами, принадлежащими частным компаниям. В 11:30 на перекрёстке Греческого переулка и 6-й Советской улицы «Фольксваген Мультивен» одного из банков сбил 14-летнюю девочку, учащуюся в 7 классе гимназии. Она, по предварительной версии, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В 16:35 на перекрёстке улиц Бухарестской и Белы Куна водитель «Хендэ Соляриса» совершил наезд на 16-летнюю десятиклассницу. Она шла на разрешающий сигнал светофора. Обе девушки в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

ГУ МВД по Петербургу и области проводит проверки по фактам ДТП.

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