Две школьницы в Петербурге госпитализированы после ДТП

Окончание учебного года не смогут отпраздновать две петербургские старшеклассницы: последние дни мая они проведут в больницах после ДТП.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, вчера днём две девочки пострадали в ДТП с машинами, принадлежащими частным компаниям. В 11:30 на перекрёстке Греческого переулка и 6-й Советской улицы «Фольксваген Мультивен» одного из банков сбил 14-летнюю девочку, учащуюся в 7 классе гимназии. Она, по предварительной версии, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.