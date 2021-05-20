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Совет директоров «Газпрома» предложил направить на дивиденды почти 300 млрд рублей

«Газпром» в этом году может заплатить дивиденды на уровне 12,5 рублей на одну акцию

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 297,1 млрд рублей, как ранее предсказывала «Фонтанка». Это соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за 2020 год по МСФО.

Как сказано в заявлении компании, опубликованном 20 мая, таким образом, на одну акцию придется по 12,55 рубля дивидендов. Совет рекомендовал определить круг лиц, имеющих право на получение дивидендов, до 15 июля. Собрание акционеров пройдет в формате заочного голосования с помощью Интернета, почты или ящика для голосования.

Крупнейший акционер «Газпрома» — государство. С учетом доли госкомпаний «Роснефтегаз» и «Росгазификация» у него 50,23%. Таким образом, из дивидендов ему достанется примерно 149 миллиардов рублей.

Как ранее отмечала «Фонтанка», нынешние выплаты не станут рекордными. Год назад речь шла о дивидендах в размере 15,24 рубля на акцию (360 млрд рублей), а годом ранее и вовсе о 16,61 рубля. Именно в 2019 году был зафиксирован исторический рекорд по размеру выплат в рублях — 393,2 миллиарда. Но результат все равно впечатлил аналитиков, они ожидали, что в этом году дивиденды «Газпрома» составят в полтора раза меньше.

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Комментарии (5)

Yerffej Ennyl
Эх, надо бы ещё акций прикупить...
Norge
Так все просто - годовой баланс в студию, а то пишут, что дивиденды из кредитов, а здесь чистая прибыль 300 млрд. Пусть утрутся маловеры и завистники.
chip1
У царя с боярами кризис когда народ под окнами с вилами орет, пока все тихо, одна у них забота - икра и осетрина надоела.
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