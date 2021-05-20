Совет директоров «Газпрома» предложил направить на дивиденды почти 300 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 297,1 млрд рублей, как ранее предсказывала «Фонтанка». Это соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за 2020 год по МСФО.



Как сказано в заявлении компании, опубликованном 20 мая, таким образом, на одну акцию придется по 12,55 рубля дивидендов. Совет рекомендовал определить круг лиц, имеющих право на получение дивидендов, до 15 июля. Собрание акционеров пройдет в формате заочного голосования с помощью Интернета, почты или ящика для голосования.