«Газпром» заплатит дивиденды в 50% от прибыли по МСФО почти на 300 миллиардов. Аналитики ждали в полтора раза меньше

ПАО «Газпром» объявило о своих планах по выплатам дивидендов за 2020 год — 12,55 рубля на акцию. И хотя они заметно меньше, чем в прошлом году, госкомпания опережает график повышения доли прибыли, идущей на выплату акционерам.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном 14 апреля, общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы «Газпром» по скорректированной МСФО. Таким образом, уточненные консолидированные результаты монополиста оказались заметно лучше не только отчетности по российской системе бухучета (по ней у «Газпрома» по итогам прошлого года — впервые с дефолтного 1998 года — убыток, причем сразу в 707 млрд рублей), но и ожиданий и прогнозов аналитиков от скорректированной прибыли по МСФО.

«Мы ожидали, что дивиденды в этом году составят около 8 рублей на акцию. Из расчета, что это будет 40% от прибыли, как и планировалась ранее, а сама она составит примерно 200 миллиардов, — рассказывает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — В любом случае мы ждали позитивных новостей. Ведь, несмотря на возросшую долговую нагрузку, сейчас цены на газ в Европе — на уровне 250 долларов за 1 тыс. куб. м, при том, что в бюджете «Газпрома» заложено 170». Даже несмотря на провальное первое полугодие 2020 года, по итогам 9 месяцев прошлого года на счетах компании оставалось около 500 млрд рублей, так что даже при отрицательной отчетности по РСБУ средств для выплат дивидендов у госкомпании хватает. Нынешние выплаты — не рекордные. Год назад речь шла о 15,24 рубля на акцию (360 млрд рублей), а годом ранее и вовсе о 16,61 рубля. Именно в 2019 году был зафиксирован исторический рекорд по размеру выплат в рублях — 393,2 миллиарда. А с учетом упавшего в цене рубля, с тех пор размер дивидендных доходов акционеров сократился еще больше: всего 3,85 млрд долларов сейчас против 6,2 миллиарда в 2019 году.