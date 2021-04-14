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«Газпром» заплатит дивиденды в 50% от прибыли по МСФО почти на 300 миллиардов. Аналитики ждали в полтора раза меньше

«Газпром» выплатит дивиденды за 2020 год в размере 297 млрд рублей

ПАО «Газпром» объявило о своих планах по выплатам дивидендов за 2020 год — 12,55 рубля на акцию. И хотя они заметно меньше, чем в прошлом году, госкомпания опережает график повышения доли прибыли, идущей на выплату акционерам.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном 14 апреля, общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы «Газпром» по скорректированной МСФО. Таким образом, уточненные консолидированные результаты монополиста оказались заметно лучше не только отчетности по российской системе бухучета (по ней у «Газпрома» по итогам прошлого года — впервые с дефолтного 1998 года — убыток, причем сразу в 707 млрд рублей), но и ожиданий и прогнозов аналитиков от скорректированной прибыли по МСФО.

«Мы ожидали, что дивиденды в этом году составят около 8 рублей на акцию. Из расчета, что это будет 40% от прибыли, как и планировалась ранее, а сама она составит примерно 200 миллиардов, — рассказывает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — В любом случае мы ждали позитивных новостей. Ведь, несмотря на возросшую долговую нагрузку, сейчас цены на газ в Европе — на уровне 250 долларов за 1 тыс. куб. м, при том, что в бюджете «Газпрома» заложено 170». Даже несмотря на провальное первое полугодие 2020 года, по итогам 9 месяцев прошлого года на счетах компании оставалось около 500 млрд рублей, так что даже при отрицательной отчетности по РСБУ средств для выплат дивидендов у госкомпании хватает.

Нынешние выплаты — не рекордные. Год назад речь шла о 15,24 рубля на акцию (360 млрд рублей), а годом ранее и вовсе о 16,61 рубля. Именно в 2019 году был зафиксирован исторический рекорд по размеру выплат в рублях — 393,2 миллиарда. А с учетом упавшего в цене рубля, с тех пор размер дивидендных доходов акционеров сократился еще больше: всего 3,85 млрд долларов сейчас против 6,2 миллиарда в 2019 году.

Тем не менее аналитики весьма позитивно оценивают перспективы газового монополиста. К примеру, тот же Райффайзенбанк целевой ценой его акций указывает 280 рублей, при том, что в среду котировки на Мосбирже составляли 235 рублей. Кстати, позитивные новости о дивидендах повысили стоимость акций «Газпрома» за день более чем на 3%.

Несколько лет назад «Газпром» вместе с другими госкомпаниями по требованию чиновников взял курс на увеличение доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Так, по итогам 2020 года (то есть летом 2021 года) было намечено выплатить 40% прибыли, а в следующем году — 50%. Однако, как следует из сегодняшнего сообщения, менеджмент компании решил форсировать события.

Крупнейший акционер «Газпрома» — государство. С учетом доли госкомпаний «Роснефтегаз» и «Росгазификация» у него 50,23%. Таким образом, из дивидендов ему достанется примерно 149 миллиардов рублей.

В 2019 году «Газпром» продавал подконтрольные ему квазиказначейские акции (находящихся под контролем самой компании) — тогда примерно 6,5% акций ушли в одни руки примерно за 327 миллиардов. Покупатель не был назван, но руководство Газпромбанка определяло его как консорциум российских инвесторов, среди которых присутствуют, в том числе, пенсионные фонды. В их число вошел и сам Газпромбанк, который на 85% принадлежит Минфину и Агентству по страхованию вкладов, подконтрольному Центробанку РФ.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Обыкновенное подсечно-огневое земледелие, характерное для неразвитых народов. Выкачали из территории все ресурсы и оставили аборигенов с их смешной картошкой.
kоt-obormot
"После нас, хоть потоп"©
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