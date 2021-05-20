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Японцы получили от США чеки на 1 400 долларов. Деньги попросили вернуть обратно

Пенсионеры в Японии по ошибке получили от США чеки на $ 1 400

Пожилые жители Японии получили от Налоговой службы США чеки на 1 400 долларов. Их ведомство разослало в Страну восходящего солнца по ошибке, сообщает 20 мая The Financial Times.

Как уточняет агентство со ссылкой на представителя одного из японских банков, в некоторых отделениях в Токио образовались из-за этого очереди, поскольку сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.

По данным Nikkei Asia, чеки получили те японцы, которые проживали в США до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении, но позже покинувшие страну. До этого момента работавшие в Штатах граждане Японии должны были платить там социальные взносы.

В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. В то же время в ведомстве не уточнили, как поступить тем, кто выплаты уже успел обналичить.

Газета отмечает, что это не первая подобная ошибка с выплатами в США. Аналогичные ситуации возникали в 2020 году, когда администрация Белого дома во время президентства Дональда Трампа выплачивала американцам в качестве меры поддержки по 1 200 и 600 долларов в марте и декабре соответственно.

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