«Были закрыты и другие входы, при этом парк работает до ночи. Люди метались, не знали, как им оттуда выбраться. Кто был помоложе и половчее, перелезали через забор. А как быть пожилым людям, мамочкам с детьми, колясками, инвалидам? Фактически это было насильное удержание людей. Честно говоря, не знаю, как в итоге эти люди выбрались и сколько им пришлось там находиться», — сказала женщина.

Как рассказала «Фонтанке» 20 мая Наталья Самойленко, вчера около 18:00 она заметила перелезающих через забор Таврического сада молодых людей. Женщина подошла к воротам, которые оказались закрыты.

По ее словам, сегодня парк также оказался закрыт. На входе прохожих встречает вчерашнее предупреждение о непогоде. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, сотрудники были вынуждены в срочном порядке закрыть парк из-за грозы.



«В связи с поступившим штормовым предупреждением в целях обеспечения безопасности горожан комитетом по благоустройству было принято решение о закрытии Таврического сада вечером 19 мая до улучшения погодных условий. Когда стало известно, что в Таврическом парке оказались заперты посетители, охрана открыла ворота и выпустила людей. В летний период Таврический сад открыт для посещения с 5:30 до 00:00», — сообщили в пресс-службе.



В социальных сетях горожане сообщают, что похожая история произошла накануне в саду Сан-Галли.

В комитете добавили, что информация о закрытии парка была опубликована на официальной странице комитета во «ВКонтакте».



Как рассказывала «Фонтанка», в город и сегодня пришла очередная на этой неделе гроза. В вечерний час пик некоторые улицы остались без светофоров, а на дорогах фиксируют 9-балльные пробки.