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РЖД: Погранслужба готова к тестированию системы, которая откроет въезд по электронной визе для пассажиров «Аллегро»

РЖД и ФСБ почти решили проблему, которая не позволяла пускать по электронной визе пассажиров «Аллегро»

Тестирование системы, которая позволит обладателям электронной российской визы въезжать в страну через железнодорожный пункт пропуска в Выборге, начнется во втором квартале 2021 года. Об этом заявил 20 мая в ходе Петербургского международного юридического форума первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Павел Бурцев.

По его словам, для организации пропуска погрануправлению ФСБ требовались портативные устройства, которые позволят проверять документы в пути следования и аппаратно-программный комплекс по обеспечению связи для работы этих устройств.

«Весь 2020 год активно отработали, все коллеги решили свои проблемы. По итогам апреля есть заверения и от Минтранса, и от погрануправления ФСБ о том, что во втором квартале этого года мы готовы приступить к опытной эксплуатации системы, которая позволит осуществлять такую проверку», — сказал Павел Бурцев. По его словам, если тестирование пройдет успешно, РЖД обратится в МИД, чтобы Выборг появился в числе разрешенных пунктов пропуска.

О проблеме с прохождением железнодорожной границы с Финляндией для владельцев электронных виз ранее рассказывала «Фонтанка». Устройства, которые сейчас используют пограничники для проверки документов, не имеют выхода в Интернет и должны обновляться от стационарной точки каждые три часа. С системой ГС МИР, включающей в себя несколько баз (МИД, МВД, Погрануправления) и работающей в режиме онлайн, они взаимодействовать не могут. Кроме того, для проверки электронных виз непосредственно в «Аллегро» должен быть специальный защищённый канал связи. По данным «Фонтанки», в течение 2020 года планировалось установить ГС МИР на станции Выборг. Это позволило бы обладателям электронной визы доехать только до этого города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Brevnault
Визы больше не нужны. При каждом въезде на нашу территорию иностранному гражданину будут выбивать по одному зубу. Пока не закончатся. Он так сказал.
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