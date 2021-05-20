Правительство РФ готово расширить возможности въезда в Россию из Финляндии по электронной визе

По его словам, в январе было направлено обращение в МИД и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в список доступных для въезда автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Светогорск и Брусничное, железнодорожные Ивангород (граница с Эстонией) и Выборг, а также морской Высоцк.

Министерство иностранных дел предварительно одобрило расширение возможностей для въезда иностранцев по электронной визе через пункты пропуска в Ленинградской области. Об этом заявил 20 мая в ходе Петербургского международного юридического форума сенатор Сергей Перминов, представляющий Ленинградскую область в Совфеде.

МИД поддержал инициативу. По Брусничному, Торфяновке, Светогорску и Высоцку «вопрос находится в высокой степени решения», отметил он. «По остальным пунктам это будет сделать несколько сложнее», — добавил Сергей Перминов,

Порядок въезда в РФ по единой электронной визе был утвержден в ноябре 2020 года. Список включает в себя 29 пунктов пропуска. В Санкт‑Петербурге это международный аэропорт Пулково, Большой порт Санкт‑Петербург и Пассажирский порт Санкт‑Петербург.

В рамках пилотных проектов по внедрению электронной визы иностранец мог въехать в Санкт-Петербург или Ленинградскую область через аэропорт Пулково, через МАПП Торфяновка, Светогорск, Брусничное на российско-финляндской границе на машине или на автобусе, а также через автомобильный и пешеходный пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. В список морских входят Большой порт Санкт-Петербург (участок «Морской вокзал»), Пассажирский порт Санкт-Петербург и порт Высоцк.