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Правительство РФ готово расширить возможности въезда в Россию из Финляндии по электронной визе

Иностранцы смогут въезжать по электронной визе через большее число пунктов пропуска Ленобласти

Министерство иностранных дел предварительно одобрило расширение возможностей для въезда иностранцев по электронной визе через пункты пропуска в Ленинградской области. Об этом заявил 20 мая в ходе Петербургского международного юридического форума сенатор Сергей Перминов, представляющий Ленинградскую область в Совфеде.

По его словам, в январе было направлено обращение в МИД и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в список доступных для въезда автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Светогорск и Брусничное, железнодорожные Ивангород (граница с Эстонией) и Выборг, а также морской Высоцк.

МИД поддержал инициативу. По Брусничному, Торфяновке, Светогорску и Высоцку «вопрос находится в высокой степени решения», отметил он. «По остальным пунктам это будет сделать несколько сложнее», — добавил Сергей Перминов,

Порядок въезда в РФ по единой электронной визе был утвержден в ноябре 2020 года. Список включает в себя 29 пунктов пропуска. В Санкт‑Петербурге это международный аэропорт Пулково, Большой порт Санкт‑Петербург и Пассажирский порт Санкт‑Петербург.

В рамках пилотных проектов по внедрению электронной визы иностранец мог въехать в Санкт-Петербург или Ленинградскую область через аэропорт Пулково, через МАПП Торфяновка, Светогорск, Брусничное на российско-финляндской границе на машине или на автобусе, а также через автомобильный и пешеходный пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. В список морских входят Большой порт Санкт-Петербург (участок «Морской вокзал»), Пассажирский порт Санкт-Петербург и порт Высоцк.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Рад за иностранных граждан из стран по списку ,также огорчён за российских граждан, которым аналогичное право НЕ предоставлено странами по списку.....
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