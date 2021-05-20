FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Петербурге из-за грозы опять закрыли парки, сады и скверы

Из-за непогоды в центре Петербурга закрыли сады и скверы

Центральные сады и скверы в Петербурге вновь закрываются в связи с непогодой.

Как сообщили 20 мая в комитете по благоустройству, по прогнозу синоптиков, сегодня вечером в Петербурге ожидаются гроза, ливень и даже град. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.

Для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

Напомним, что за последние двое суток ураган в Петербурге повалил порядка 300 деревьев.

Между тем, новая гроза в городе уже началась. Непогода не покидает Северную столицу уже третий вечер подряд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний