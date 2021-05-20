В Петербурге из-за грозы опять закрыли парки, сады и скверы

Центральные сады и скверы в Петербурге вновь закрываются в связи с непогодой.
Как сообщили 20 мая в комитете по благоустройству, по прогнозу синоптиков, сегодня вечером в Петербурге ожидаются гроза, ливень и даже град. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
Для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.
Напомним, что за последние двое суток ураган в Петербурге повалил порядка 300 деревьев.
Между тем, новая гроза в городе уже началась. Непогода не покидает Северную столицу уже третий вечер подряд.