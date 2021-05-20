По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на Северную столицу надвигаются грозы, ливни, град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Ранее в МЧС заявили, что завтра, 21 мая, Петербург также окажется во власти непогоды.
Петербург ждет очередной грозовой вечер. Ветер усилится до 20 метров в секунду
На Петербург надвигается очередная гроза
Петербуржцев уже привычно на этой неделе вечером 20 мая ждет очередная гроза. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на Северную столицу надвигаются грозы, ливни, град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Ранее в МЧС заявили, что завтра, 21 мая, Петербург также окажется во власти непогоды.
Грозы в Петербурге, напомним, продолжаются несколько дней. Повалены деревья, повреждены десятки машин, есть пострадавшие.
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