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МЧС не устает предупреждать. Петербург опять ждет непогода

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

Петербург снова ждет ухудшение погоды. Об этом 20 мая предупредили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным метеорологов, завтра, 21 мая, в городе снова пройдут дожди. Порывы юго-западного ветра могут достичь 17 метров в секунду.

Напомним, ранее петербуржцам пообещали грозу и сегодня, МЧС даже выпустило штормовое предупреждение.

Грозы в Петербурге, напомним, продолжаются несколько дней. Повалены деревья, повреждены десятки машин, есть пострадавшие.

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Комментарии (4)

Cashmare
эти предупреждятлы когда спамить перестанут смсками?
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