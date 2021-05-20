По данным метеорологов, завтра, 21 мая, в городе снова пройдут дожди. Порывы юго-западного ветра могут достичь 17 метров в секунду.
Напомним, ранее петербуржцам пообещали грозу и сегодня, МЧС даже выпустило штормовое предупреждение.
МЧС не устает предупреждать. Петербург опять ждет непогода
МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды
Петербург снова ждет ухудшение погоды. Об этом 20 мая предупредили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По данным метеорологов, завтра, 21 мая, в городе снова пройдут дожди. Порывы юго-западного ветра могут достичь 17 метров в секунду.
Напомним, ранее петербуржцам пообещали грозу и сегодня, МЧС даже выпустило штормовое предупреждение.
Грозы в Петербурге, напомним, продолжаются несколько дней. Повалены деревья, повреждены десятки машин, есть пострадавшие.
Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter