Ударил полицейского — получил четыре года колонии. В Москве осудили фигуранта «январского дела»

Тверской районный суд Москвы 20 мая огласил приговор в отношении 38-летнего участника акции протеста, которая проходила 23 января. Евгения Есенова признали виновным в насилии в отношении сотрудника полиции и приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, во время митинга на Пушкинской площади в столице Есенов несколько раз ударил полицейского по голове.

Суд отправил его под арест ещё 26 января. Из апелляционной жалобы на решение о помещении в изолятор следует, что обвиняемый признал вину, хотя «фактически в митинге не участвовал и взглядов его организаторов не поддерживает».