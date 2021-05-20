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Ударил полицейского — получил четыре года колонии. В Москве осудили фигуранта «январского дела»

Тверской районный суд Москвы 20 мая огласил приговор в отношении 38-летнего участника акции протеста, которая проходила 23 января. Евгения Есенова признали виновным в насилии в отношении сотрудника полиции и приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, во время митинга на Пушкинской площади в столице Есенов несколько раз ударил полицейского по голове.

Суд отправил его под арест ещё 26 января. Из апелляционной жалобы на решение о помещении в изолятор следует, что обвиняемый признал вину, хотя «фактически в митинге не участвовал и взглядов его организаторов не поддерживает».

Ранее, 9 апреля, Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии Павла Грин-Романова, который пустил струю газа в лицо силовику. Насилие над сотрудником Росгвардии Ленинский районный суд Петербурга 31 марта оценил в год лишения свободы в колонии-поселении для Евгения Туганкова. Ещё трое петербуржцев получили условные сроки.

Акции протеста проходили в городах России 23 и 31 января, а также в начале февраля. Их спровоцировал арест оппозиционера Алексея Навального, которому позднее суд заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (4)

***_555
Где там пропавший почти извинившийся херой?
MIGEL
Удручает,что сотрудник позволил ударить его несколько раз.Профнепригодность.
AndreyJA
мягковато... ударил - получил маслину в лоб.
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