Мужчину, брызнувшего газом в силовика во время акции протеста в Москве, отправили в колонию на 3,5 года

Мещанский суд Москвы 9 апреля приговорил к 3,5 года колонии Павла Грин-Романова, который пустил струю газа в лицо силовику. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья.

«Судом в отношении Грин-Романова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», — цитирует ТАСС 9 апреля пресс-службу суда.



Инцидент, который привёл молодого человека в колонию, произошёл в ходе несанкционированной акции 31 января вблизи Комсомольской площади в столице. После он раскаялся и извинился перед потерпевшим. Тем не менее прокурор запросил для него 8 лет колонии (максимально допустимый срок — 10 лет). Защита настаивала на условном сроке.