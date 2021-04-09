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Мужчину, брызнувшего газом в силовика во время акции протеста в Москве, отправили в колонию на 3,5 года

Распылившему газ в лицо росгвардейца москвичу дали 3,5 года

Мещанский суд Москвы 9 апреля приговорил к 3,5 года колонии Павла Грин-Романова, который пустил струю газа в лицо силовику. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья.

«Судом в отношении Грин-Романова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», — цитирует ТАСС 9 апреля пресс-службу суда.

Инцидент, который привёл молодого человека в колонию, произошёл в ходе несанкционированной акции 31 января вблизи Комсомольской площади в столице. После он раскаялся и извинился перед потерпевшим. Тем не менее прокурор запросил для него 8 лет колонии (максимально допустимый срок — 10 лет). Защита настаивала на условном сроке.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О митинге в Петербурге, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (22)

Laska77
осознал и извинился :))) диванный хомячок! это только в инете смелые, а где обещанные им адвокаты и обещания , что ничего не будет? :)))) Кинул вас Алёшка, может поумнеете.
TU104
Всех не пересажают !
муматор
где сидит запотевшее забрало? Или его до сих пор ищут?
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