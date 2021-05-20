FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

«Ленэкспо» к третьей волне готов: как выглядит пятый павильон

Петербургские власти показали, как «Ленэкспо» готовится к третьей волне коронавируса

Законсервированный в феврале временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь готов к работе. Пока только в масштабах пятого павильона. 20 мая его продемонстрировали журналистам.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как передает корреспондент «Фонтанки», в настоящий момент в пятом павильоне развернуты 97 коек, включая семь реанимационных. Оказывать помощь пациентам будут 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн: 27 врачей, 36 медицинских сестер и 15 санитаров. Начальником павильона назначен Руслан Дмитришен — врач-инфекционист, отработавший обе волны пандемии начальником 7-го павильона «Ленэкспо». Первых пациентов госпиталь может принять уже в пятницу утром, 21 мая.

ПоделитьсяПоделиться

Накануне председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, проводя в Петербурге ПМЭФ и другие мероприятия, власти должны иметь некий резерв коек, чтобы при необходимости госпитализировать всех нуждающихся. В связи с этим прорабатывается запуск и других павильонов «Ленэкспо», а также подключение к работе Александровской больницы.

Госпитализация начала особенно активно расти в Петербурге после майских праздников. Губернатор Александр Беглов уже предупредил, что если тенденция продолжится, то в городе будут введены новые ограничения.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (2)

fedorsmolov
Ну и хорошо. Опять пустой будет стоять
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний