Как передает корреспондент «Фонтанки», в настоящий момент в пятом павильоне развернуты 97 коек, включая семь реанимационных. Оказывать помощь пациентам будут 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн: 27 врачей, 36 медицинских сестер и 15 санитаров. Начальником павильона назначен Руслан Дмитришен — врач-инфекционист, отработавший обе волны пандемии начальником 7-го павильона «Ленэкспо». Первых пациентов госпиталь может принять уже в пятницу утром, 21 мая.
Накануне председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, проводя в Петербурге ПМЭФ и другие мероприятия, власти должны иметь некий резерв коек, чтобы при необходимости госпитализировать всех нуждающихся. В связи с этим прорабатывается запуск и других павильонов «Ленэкспо», а также подключение к работе Александровской больницы.
Госпитализация начала особенно активно расти в Петербурге после майских праздников. Губернатор Александр Беглов уже предупредил, что если тенденция продолжится, то в городе будут введены новые ограничения.