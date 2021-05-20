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Коврик-ловушка стоил покупательнице перелома руки, а магазину — 120 тыс. руб. компенсации

Судебные приставы помогли жительнице Петербурга получить компенсацию за сломанную в магазине руку

Поход в магазин за продуктами закончился для жительницы Петербурга переломом руки. Резиновый коврик и дверь с фотоэлементами сработали как ловушка.

Как сообщает 20 мая пресс-служба УФССП по Петербургу, в отдел судебных приставов Центрального района поступили документы от Приморского районного суда о взыскании с сетевого продуктового магазина почти 120 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу петербурженки. Женщина, заходя в торговый зал, зацепилась каблуком за решетчатый резиновый коврик. В этот момент сработали фотоэлементы стеклянных дверей, и ей пришлось увернуться, чтобы спасти лицо и голову. В результате петербурженка упала на левое плечо и сломала руку. Сотрудники магазина помогли женщине встать, проводили в подсобку и вызвали скорую.

После лечения петербурженка пошла в суд и потребовала компенсировать расходы. Она указала, что сама оплатила операцию и наркоз, купила повязки на руку, поддерживатель руки и фиксатор локтя, а также на долгое время оказалась нетрудоспособна и не могла водить автомобиль, из-за чего часто ездила в дневной стационар на такси. Суд встал на сторону потерпевшей.

Исполнительный лист о взыскании денежной компенсации поступил приставам для принудительного исполнения. Фирму, владеющую магазином, уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили, какие последствия ждут за неисполнение решения суда. В итоге нужная сумма была списана с банковского счета организации и переведена взыскательнице.

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Комментарии (3)

f0ntan
Фотоэлементы дверей срабатывают на их открывание, а не закрывание. А закрываются они автоматически, без фотоэлементов, через некоторое время. Если снова никто не будет входить. Она там на коврике застряла и высунула голову туда, где открывается-закрывается дверь? Если бы двери закрывались на фотоэлементы, то дверь бы не закрылась, пока тетя там застряла. А поскольку двери закрываются автоматически, а не на фотоэлементы, ей пришлось быстро выкручиваться, чтобы не лишиться головы. Поэтому фотоэлементы дверей абсолютно ни при чем. Автоматические двери закрываются сами автоматически через несколько секунд
dimon2115
Непростая тетя упала.
bluxer
Какая-то фишка в этом деле была наверняка, что-то особенное.
Потому что людям чаще отказывают в таких исках (и если этого не делать, то желающих падать в магазинах будет все больше и больше).
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