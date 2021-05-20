Коврик-ловушка стоил покупательнице перелома руки, а магазину — 120 тыс. руб. компенсации

Поход в магазин за продуктами закончился для жительницы Петербурга переломом руки. Резиновый коврик и дверь с фотоэлементами сработали как ловушка.



Как сообщает 20 мая пресс-служба УФССП по Петербургу, в отдел судебных приставов Центрального района поступили документы от Приморского районного суда о взыскании с сетевого продуктового магазина почти 120 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу петербурженки. Женщина, заходя в торговый зал, зацепилась каблуком за решетчатый резиновый коврик. В этот момент сработали фотоэлементы стеклянных дверей, и ей пришлось увернуться, чтобы спасти лицо и голову. В результате петербурженка упала на левое плечо и сломала руку. Сотрудники магазина помогли женщине встать, проводили в подсобку и вызвали скорую.