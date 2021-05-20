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В Петербурге начали брать кровь для исследования Т-клеточного иммунитета к коронавирусу

Петербургская городская больница №40 начала исследование Т-клеточного иммунитета к COVID-19. Первыми кровь для оценки его уровня сдали врачи этого учреждения, ранее перенесшие коронавирус, сообщили в комздраве.

Как рассказали в комитете 20 мая, у большинства людей, столкнувшихся с новой коронавирусной инфекцией, спустя две недели обнаруживаются специфические антитела. Но не менее важную роль в защите от вирусных инфекций играет клеточный иммунитет, опосредуемый клетками иммунной системы, прежде всего Т-лимфоцитами. В ряде случаев они способны победить вирус и без помощи антител.

По данным ряда исследований, у 93% людей, встречавшихся с ковидом, формируется устойчивый Т-клеточный ответ. При этом антитела к коронавирусу были обнаружены только у 60% из них. Чтобы исследовать это явление, в Петербурге и начали исследование такого уровня иммунитета.

«В нашем арсенале появилась тест-система, специально предназначенная для выявления в крови Т-лимфоцитов, которые реагируют на коронавирус. Она позволяет измерить силу иммунного ответа на инфекцию», — рассказала Ольга Шнейдер, руководитель научно-исследовательского отдела инновационных и конверсионных программ больницы №40.

Новая методика пока будет использована прежде всего в научных исследованиях.

О том, какой уровень считается нормальным после вакцинации «Спутником V» читайте в материале «Фонтанки».

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