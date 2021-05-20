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В Купчино неизвестный изнасиловал 70-летнюю пенсионерку во дворе собственного дома

В Петербурге избили и изнасиловали пожилую женщину

Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет мужчину восточной внешности после сообщения об изнасиловании местной жительницы. Жертвой преступника стала 70-летняя пенсионерка.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая, в дежурную часть главка накануне позвонила женщина. Она рассказала, что её бабушку во дворе собственного дома на Будапештской избил и изнасиловал неизвестный. Нападение произошло в ночь с 15 на 16 мая.

Судя по всему, пенсионерка никому не рассказала о случившемся и пыталась оправиться от пережитого самостоятельно. Однако в среду днём она почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла её в больницу, где врачи диагностировали у пациентки сотрясение, гематомы на голове, кистях и голенях, признаки изнасилования.

Пострадавшая описала нападавшего как мужчину 45 лет восточной внешности. Других примет не запомнила. Видеонаблюдение во дворе отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

jokir
Не зря царь договаривался о поставке гастеров из Средней Азии…
DEMOMON
А что делала бабушка ночью во дворе?
Или это как в анекдоте, типа, "завтра опять пойду"?
bluxer
России не хватает рабочих рук.
Рабочих ... тоже.
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