В Купчино неизвестный изнасиловал 70-летнюю пенсионерку во дворе собственного дома

Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет мужчину восточной внешности после сообщения об изнасиловании местной жительницы. Жертвой преступника стала 70-летняя пенсионерка.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая, в дежурную часть главка накануне позвонила женщина. Она рассказала, что её бабушку во дворе собственного дома на Будапештской избил и изнасиловал неизвестный. Нападение произошло в ночь с 15 на 16 мая.



Судя по всему, пенсионерка никому не рассказала о случившемся и пыталась оправиться от пережитого самостоятельно. Однако в среду днём она почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла её в больницу, где врачи диагностировали у пациентки сотрясение, гематомы на голове, кистях и голенях, признаки изнасилования.

