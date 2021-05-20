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В Петербурге суд впервые дал серьезные сроки «теневым банкирам»

Строгий приговор вынес суд в Петербурге трем участникам незаконной банковской деятельности

Невский районный суд поговорил трех участников обнальной схемы в Петербурге к серьезным срокам. Среди «теневых банкиров» паника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 19 мая, Антона Лукина, Петра Шутаса и Александра Грищенко обвиняли в том, что с января 2012 года по декабрь 2014 года они отмывали через договоры с фиктивными фирмами деньги клиентов. За свою работу по дальнейшему обналу брали не менее 4 %. Отметим, что сейчас на рынке незаконной банковской деятельности другие ставки, больше в 3–4 раза.

«За время деятельности группы удалось получить преступный доход на сумму не менее 80 млн рублей», — отмечает ведомство.

Суд приговорил Лукина к лишению свободы сроком на 5 лет со штрафом 800 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грищенко — к 4 годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей, и только Шутас получил условный срок — 3 года с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тыс. рублей.

Ранее суды, уверяют эксперты, более лояльно относились к делам подобной квалификации. Не все фигуранты получали реальные сроки, а если и приговаривались к колонии, то не больше чем на 2 года.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Незаконный доход 80 000 000 и штраф с условным ? Ой не смешите мои тапочки ! За пластиковый стаканчик дают 5 лет и репост ! Поднимаю стаканчик за "Величие страны Россия" !
Бывший Патриот
Серьёзные сроки???🤣🤣🤣 на западе за такое по 25 лет дают, всю страну уже отмыли и за бугор вывели.
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