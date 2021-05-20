В Петербурге суд впервые дал серьезные сроки «теневым банкирам»

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 19 мая, Антона Лукина, Петра Шутаса и Александра Грищенко обвиняли в том, что с января 2012 года по декабрь 2014 года они отмывали через договоры с фиктивными фирмами деньги клиентов. За свою работу по дальнейшему обналу брали не менее 4 % . Отметим, что сейчас на рынке незаконной банковской деятельности другие ставки, больше в 3–4 раза.

«За время деятельности группы удалось получить преступный доход на сумму не менее 80 млн рублей», — отмечает ведомство.



Суд приговорил Лукина к лишению свободы сроком на 5 лет со штрафом 800 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грищенко — к 4 годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей, и только Шутас получил условный срок — 3 года с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тыс. рублей.



Ранее суды, уверяют эксперты, более лояльно относились к делам подобной квалификации. Не все фигуранты получали реальные сроки, а если и приговаривались к колонии, то не больше чем на 2 года.

