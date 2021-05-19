Суд в Петербурге арестовал одного из предполагаемых налётчиков на пастора. СК видит ОПГ

Дальнейшая участь двоих его предполагаемых подельников пока не определена. Александру Бойцову пока продлили срок процессуального задержания. Третьему, Шевченко, будут избирать меру уже завтра. Об этом «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Подозреваемых в разбойном нападении задерживали с СОБРом накануне. Двоим из них по 50 лет, третий — 48-летний житель областного города Каменногорск.
При обыске в квартирах правоохранители изъяли пистолет Макарова с глушителем и затёртым номером, ружьё ТОЗ, электрошокер, пять ножей, банку с порохом и под две сотни патронов разного калибра. Также в список изъятого попали радиостанции с гарнитурой, пластиковые хомуты, балаклавы и четыре комплекта формы с надписью «Охрана».
По словам старшего пастора церкви «Миссия «Благая Весть», незнакомцы вломились в его дом в Песочном апрельской ночью 2019 года. Мужчина заявлял, что его обездвижили скотчем, привязали к стулу и приложили кулаками, требуя указать, где лежат деньги. Преступники были в масках и с рациями. Их визит обошёлся пастору более чем в полмиллиона рублей: пропали евро, банковские карты и золотая цепочка.
ГСУ СК по Петербургу считает, что задержанные связаны с похитителями девушки экс-вратаря «Динамо». Якобы и у тех, и у других прослеживается связь с одной ОПГ, которая «ходила в гости» в масках и с оружием в частные дома Курортного района Петербурга, а также Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области.