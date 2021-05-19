Суд в Петербурге арестовал одного из предполагаемых налётчиков на пастора. СК видит ОПГ

Дальнейшая участь двоих его предполагаемых подельников пока не определена. Александру Бойцову пока продлили срок процессуального задержания. Третьему, Шевченко, будут избирать меру уже завтра. Об этом «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.



Подозреваемых в разбойном нападении задерживали с СОБРом накануне. Двоим из них по 50 лет, третий — 48-летний житель областного города Каменногорск.

При обыске в квартирах правоохранители изъяли пистолет Макарова с глушителем и затёртым номером, ружьё ТОЗ, электрошокер, пять ножей, банку с порохом и под две сотни патронов разного калибра. Также в список изъятого попали радиостанции с гарнитурой, пластиковые хомуты, балаклавы и четыре комплекта формы с надписью «Охрана».