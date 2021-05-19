Оперативники уголовного розыска задержали тех, кто два года назад мог разбойничать в доме пастора церкви Евангельских христиан в Курортном районе Петербурга. Нашли не всех, но с оружием.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая, предполагаемых налётчиков накануне с СОБРом встретили на Лабораторном проспекте, 20/3. Двоим из них по 50 лет, третий — 48-летний житель областного города Каменногорск. Судя по странице в соцсети, служил, увлечён спортом, неравнодушен к оружию.

При обыске в квартирах правоохранители изъяли пистолет Макарова с глушителем и затёртым номером, ружьё ТОЗ, электрошокер, пять ножей, банку с порохом и под две сотни патронов разного калибра. Также в список изъятого попали радиостанции с гарнитурой, пластиковые хомуты, балаклавы и четыре комплекта формы с надписью «Охрана».

По словам старшего пастора церкви «Миссия «Благая Весть», именно четыре человека вломились в его дом в Песочном апрельской ночью 2019 года. Мужчина заявлял, что его обездвижили скотчем, привязали к стулу и приложили кулаками, требуя указать, где лежат деньги. Преступники были в масках и с рациями. Их визит обошёлся пастору более чем в полмиллиона рублей: пропали евро, банковские карты и золотая цепочка.

В ГУ МВД по Петербургу и области показали результаты обыска в квартирах подозреваемых. Изъятое направлено на экспертизу, подозреваемые задержаны на двое суток. Младший из них в начале девяностых получил срок за хулиганство. Эту же статью шесть лет назад вменяли его предполагаемому соучастнику, однако дело было прекращено. В прошлом у третьего статьи о грабеже, похищении человека, вымогательстве.