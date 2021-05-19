Мутно-коричневая Нева в Рыбацком привлекла внимание жителей Петербурга 19 мая. Горожане заподозрили слив, но в Росприроднадзоре просят не волноваться: место уже проверяли и ничего химического в воде не нашли.



Как сообщила «Фонтанке» читательница, река видоизменилась в районе Рыбацкого проспекта, 51/1. Вдоль левого берега Нева окрасилась в коричневый, хотя ещё накануне никаких пятен на поверхности воды замечено не было.



«Очевидно, какой-то сброс. Именно в этом месте располагается естественный пляж, где дети кормят уточек и моют ножки в воде», — пишет петербурженка.