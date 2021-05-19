Мутно-коричневая Нева в Рыбацком привлекла внимание жителей Петербурга 19 мая. Горожане заподозрили слив, но в Росприроднадзоре просят не волноваться: место уже проверяли и ничего химического в воде не нашли.
Как сообщила «Фонтанке» читательница, река видоизменилась в районе Рыбацкого проспекта, 51/1. Вдоль левого берега Нева окрасилась в коричневый, хотя ещё накануне никаких пятен на поверхности воды замечено не было.
«Очевидно, какой-то сброс. Именно в этом месте располагается естественный пляж, где дети кормят уточек и моют ножки в воде», — пишет петербурженка.
В Росприроднадзоре заверили, что переживать не о чем. Ранее горожане уже жаловались на этот участок Невы, его проверяли, но сброса сточных вод и подозрительных выпусков не было. Виновата стихия.
«Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль берега реки», — сообщили в департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО, отметив, что набережная в районе Рыбацкого проспекта, 51/1, не укреплена, береговая линия в естественном состоянии.
Накануне Нева помутнела у Литейного моста. Разводы сочли следствием мойки фасадов. В Рыбацком странный цвет воды может продержаться не один день: синоптики прогнозируют грозы на вечер, 20 мая в городе также возможен очередной погодный удар.