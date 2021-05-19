FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Петербуржцы пожаловались на плавающую в Неве грязь. Это ещё один «привет» от погоды

В Петербурге из-за ливня вода в Неве в районе Рыбацкого изменила цвет

Мутно-коричневая Нева в Рыбацком привлекла внимание жителей Петербурга 19 мая. Горожане заподозрили слив, но в Росприроднадзоре просят не волноваться: место уже проверяли и ничего химического в воде не нашли.

Как сообщила «Фонтанке» читательница, река видоизменилась в районе Рыбацкого проспекта, 51/1. Вдоль левого берега Нева окрасилась в коричневый, хотя ещё накануне никаких пятен на поверхности воды замечено не было.

«Очевидно, какой-то сброс. Именно в этом месте располагается естественный пляж, где дети кормят уточек и моют ножки в воде», — пишет петербурженка.

автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
ПоделитьсяПоделиться

В Росприроднадзоре заверили, что переживать не о чем. Ранее горожане уже жаловались на этот участок Невы, его проверяли, но сброса сточных вод и подозрительных выпусков не было. Виновата стихия.

«Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль берега реки», — сообщили в департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО, отметив, что набережная в районе Рыбацкого проспекта, 51/1, не укреплена, береговая линия в естественном состоянии.

Накануне Нева помутнела у Литейного моста. Разводы сочли следствием мойки фасадов. В Рыбацком странный цвет воды может продержаться не один день: синоптики прогнозируют грозы на вечер, 20 мая в городе также возможен очередной погодный удар.

автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра

18 мая в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, та была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний