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Когда море идёт к вам. Жилой комплекс на юго-востоке Петербурга залило водой, в УК говорят: тонули и будем

В ЖК «О, Юность» в Петербурге во время грозы прорвало трубу

Жилой комплекс в Невском районе Петербурга пережил коммунальный прорыв. Коридоры высушили, водопад в парадной перекрыли, но, как признают жилищники, не исключено, что только до следующей грозы.

Затопленные коридоры высотки в ночь на 19 мая показали в TikTok. Как рассказал автор, на видео — последствия непогоды, с которыми столкнулись на улице Крыленко в ЖК «О, Юность» застройщика Seven Suns Development.

VALERIU/@negreika/TikTok

Вода хлестала из трубы, поливала дверь квартиры, стену и заботливо подставленные кем-то вёдра. Судя по уровню воды, в квартиры тоже налило. «Если вы не летите на море — тогда оно идёт к вам», — иронизируют в комментариях.

В управляющей компании в разговоре с «Фонтанкой» признали, что дом топило и, увы, вероятно, будет топить. «Это прорыв трубы ливневой канализации. Система проходит внутри дома, и выскочила одна труба из другой из-за большого напора воды», — говорят в УК, напоминая, что накануне в Невском районе за двадцать минут выпало почти 20 мм осадков.

В этой части города поливало активнее всего, под наибольшим ударом оказались ближайшие к набережной жилые комплексы. Как объясняют жилищники, со стороны Дальневосточного к набережной идёт разуклонка — определённый перепад высот так, что всё стекает в сторону Крыленко к набережной.

«Проблема не в УК или ЖК, а в несправляющейся системе ливневой канализации, которая в пиковые нагрузки заполнена настолько, что на пересечении Крыленко и Октябрьской образуется море-океан. Вода встаёт до такой степени, что в трубах она поднимается прямо до кровли и прорывает. Вы представляете, какая нагрузка? — продолжают в УК и заявляют: — Пока Водоканал не предоставит план по реконструкции системы конкретно на нашем участке — так и будет в пиковые. Не первый год такая ситуация происходит».

Гроза в прогнозах синоптиков сегодня есть, очередной удар стихии обещают и 20 мая.

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, та была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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Комментарии (5)

Евгений Арсеньев
а то понастроят из говна и палок, здадут гостехнадзору за бабло, люди понакупят дешевого говна, а потом плачут-сделайте ливневки, парковки, дороги, школы, сады и т.д., вы же видели, что вы покупали, не нравится-скидывайтесь и делайте сами, какого хрена все это с налогов должно делаться...??
Евгений Арсеньев
и на водоканал гнать не надо)), при постройке дома, застройщик должен был все учесть в проекте и воплотить в жизнь, вот как воплотил так и живут люди в этих домах)))
Евгений Арсеньев
Вот вам красочный пример всех новостроек среднего и дешевого сегмента))), вы подождите чуток они скоро сыпаться начнут, и не надо гнать на старый фонд, вы для примера откройте сайт фонда капитального ремонта, и посмотрите...вот мой дом например, построенный в 1953 году стоит в очереди на кап. ремонт на 2037 год (это через 84 года), это его первый и единственный ремонт, не считая кровли, ну на Петроградке это нормально, а теперь посмотрите новые дома, у многих кап. ремонт через 6-10 лет, это в 8 раз чаще, почему мы тогда взносы одинаковые платим???
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