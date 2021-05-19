Затопленные коридоры высотки в ночь на 19 мая показали в TikTok. Как рассказал автор, на видео — последствия непогоды, с которыми столкнулись на улице Крыленко в ЖК «О, Юность» застройщика Seven Suns Development.

Жилой комплекс в Невском районе Петербурга пережил коммунальный прорыв. Коридоры высушили, водопад в парадной перекрыли, но, как признают жилищники, не исключено, что только до следующей грозы.

Вода хлестала из трубы, поливала дверь квартиры, стену и заботливо подставленные кем-то вёдра. Судя по уровню воды, в квартиры тоже налило. «Если вы не летите на море — тогда оно идёт к вам», — иронизируют в комментариях.

В управляющей компании в разговоре с «Фонтанкой» признали, что дом топило и, увы, вероятно, будет топить. «Это прорыв трубы ливневой канализации. Система проходит внутри дома, и выскочила одна труба из другой из-за большого напора воды», — говорят в УК, напоминая, что накануне в Невском районе за двадцать минут выпало почти 20 мм осадков.



В этой части города поливало активнее всего, под наибольшим ударом оказались ближайшие к набережной жилые комплексы. Как объясняют жилищники, со стороны Дальневосточного к набережной идёт разуклонка — определённый перепад высот так, что всё стекает в сторону Крыленко к набережной.



«Проблема не в УК или ЖК, а в несправляющейся системе ливневой канализации, которая в пиковые нагрузки заполнена настолько, что на пересечении Крыленко и Октябрьской образуется море-океан. Вода встаёт до такой степени, что в трубах она поднимается прямо до кровли и прорывает. Вы представляете, какая нагрузка? — продолжают в УК и заявляют: — Пока Водоканал не предоставит план по реконструкции системы конкретно на нашем участке — так и будет в пиковые. Не первый год такая ситуация происходит».

