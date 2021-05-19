В Петербурге депутаты передумали ограничивать участие беспартийных в выборах по спискам

Заксобрание Петербурга на заседании 19 мая в окончательном, третьем чтении обновило региональное законодательство о выборах в парламент города. Пункт о сокращении вдвое доли беспартийных кандидатов в партийных списках на выборах было решено вычеркнуть.
Второе и третье чтения законопроекта, корректирующего правила выборов в ЗакС, состоялись в один день. Сначала депутаты поддержали поправку, которая устанавливает ограничение, что в партийном списке кандидатов может быть не более 25% лиц, не являющихся членами этой партии. Оппозиция увидела в этом попытку усложнить избрание. В третьем чтении это ограничение отменили, и оно вернулось к 50%.
Кроме того, напомним, инициатива вводит в городе возможность проведения многодневного голосования. Также кандидаты-«иноагенты» будут обязаны маркировать свои агитационные материалы. А для общегородской части списка кандидатов от партии минимум подняли с одного до трех человек, что, вероятно, снизит мотивацию для участия в выборах в территориальной части списка. Она получает мандаты во вторую очередь.