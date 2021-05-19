В Петербурге депутаты передумали ограничивать участие беспартийных в выборах по спискам

Заксобрание Петербурга на заседании 19 мая в окончательном, третьем чтении обновило региональное законодательство о выборах в парламент города. Пункт о сокращении вдвое доли беспартийных кандидатов в партийных списках на выборах было решено вычеркнуть.



Второе и третье чтения законопроекта, корректирующего правила выборов в ЗакС, состоялись в один день. Сначала депутаты поддержали поправку, которая устанавливает ограничение, что в партийном списке кандидатов может быть не более 25% лиц, не являющихся членами этой партии. Оппозиция увидела в этом попытку усложнить избрание. В третьем чтении это ограничение отменили, и оно вернулось к 50%.

