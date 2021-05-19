Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения двух погибших на месте пожара в Петербурге

Доследственную проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу по факту обнаружения человеческих останков на месте пожара в доходном доме Урвича.



Об этом «Фонтанке» сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства. Там же уточнили, что пока личности погибших, а их предположительно двое, устанавливаются.



Как сообщили нашему изданию в МЧС, жильцы коммунальной квартиры, одна из комнат которой горела 28 апреля, сообщили огнеборцам, что в помещении давно никто не живет и не появлялся. Осмотр, который был осложнен большим количеством мусора, не выявил сразу наличия людей в комнате. А в середине мая поступила информация от полиции, что некая женщина ищет близких, 40-летнюю женщину и её 74-летнего отца, которые иногда проживали в горевшей квартире.

