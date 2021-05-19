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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения двух погибших на месте пожара в Петербурге

Останки двух погибших нашли на месте пожара на Большом проспекте П.С. в Петербурге

Доследственную проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу по факту обнаружения человеческих останков на месте пожара в доходном доме Урвича.

Об этом «Фонтанке» сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства. Там же уточнили, что пока личности погибших, а их предположительно двое, устанавливаются.

Как сообщили нашему изданию в МЧС, жильцы коммунальной квартиры, одна из комнат которой горела 28 апреля, сообщили огнеборцам, что в помещении давно никто не живет и не появлялся. Осмотр, который был осложнен большим количеством мусора, не выявил сразу наличия людей в комнате. А в середине мая поступила информация от полиции, что некая женщина ищет близких, 40-летнюю женщину и её 74-летнего отца, которые иногда проживали в горевшей квартире.

18 мая сотрудники МЧС совместно с полицией, СК и сотрудниками ЖЭСа вернулись в комнату и в ходе разбора мусора и обгоревших конструкций нашли останки двух человек. Их пол и возраст определят специалисты.

Пожар в доходном доме Урвича произошёл 28 апреля. Из-за угрозы распространения огня ранг возгорания сначала повысили до 1-БИС, а потом и до второго. Из здания на улицу эвакуировали 40 жильцов. Некоторым из них пришлось экстренно прервать косметические процедуры, кому-то из-за перенесённого стресса понадобилась помощь медиков. В результате выгорело 60 квадратных метров в квартире на четвёртом этаже.

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