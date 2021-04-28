Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 28 апреля, в 12:57 горение в жилом доме 57 на Большом проспекте было локализовано. Выгорело 60 квадратных метров в квартире. По словам очевидцев, горело на 4-м этаже. На время тушения огня часть Большого проспекта была перекрыта .

Из здания пожарные эвакуировали 40 человек. Среди них была девушка с косметическими тейпами на лице, и бабушка, которая в момент начала пожара красила в ванной волосы к Пасхе. Дочь пенсионерки отправила её после эвакуации в парикмахерскую. Некоторое количество выведенных на улицу приютил на время салон одежды, расположенный в соседнем доме.

Одной из жительниц, 1927 года рождения, потребовалась медицинская помощь, — у женщины ухудшилось состояние на фоне реакции на ситуацию. Сейчас её осматривают врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Самое неприятное ждет автомобилистов, которые припарковали машины во дворе. Одна машина засыпала осколками, у второй разбито заднее стекло.