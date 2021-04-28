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Из-за пожара в Петербурге перекрыли Большой проспект Петроградской стороны

На Петроградской стороне 28 апреля назревает коллапс. Большой проспект перекрыт из-за серьёзного пожара.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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«Яндекс.Карта» уже показывает «бордовые» заторы на самом Большом от Карповки и на Каменноостровском проспекте в направлении центра города.

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Дом с коринфскими колоннами под номером 57 по Большому тушат по повышенному номеру сложности.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
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На общую загруженность дорог Петербурга это закрытие пока не повлияло. В целом по городу — обычные для этого времени суток 4 балла.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (6)

hoboot
да место там дорогое. почему б не сжечь. кто следующий на очереди...
Parallax
Если посмотреть на яндекс-панорамах, на них этот дом огорожен конусами и стоят два человека в пятнистой форме. Что там вообще происходило такое?
264705921
там киношники уже неделю или более, снимают что то....может перемудрили?
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