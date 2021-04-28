На Петроградской стороне 28 апреля назревает коллапс. Большой проспект перекрыт из-за серьёзного пожара.
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«Яндекс.Карта» уже показывает «бордовые» заторы на самом Большом от Карповки и на Каменноостровском проспекте в направлении центра города.
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Дом с коринфскими колоннами под номером 57 по Большому тушат по повышенному номеру сложности.
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На общую загруженность дорог Петербурга это закрытие пока не повлияло. В целом по городу — обычные для этого времени суток 4 балла.