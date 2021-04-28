Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 28 апреля, около полудня поступило сообщение о возгорании в Петроградском районе, в доме 57 по Большому проспекту.
Из-за угрозы распространения огня в 12:15 пожару присвоен ранг 1-бис. В 12:24 ранг пожара повышен до №2
На месте работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
Читатель «Фонтанки»
Дом 57 на углу Большого и Подковырова построен в 1910 — 1913 годах архитектором Долгиновым в стиле модерн. Он известен своим фасадом с аркой парадного входа с коринфскими колоннами. Межоконные и надоконные лепные элементы придают дому восточный колорит.