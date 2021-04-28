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По повышенному номеру тушат в Петербурге пожар в доме с коринфскими колоннами

Пожар тушат по повышенному номеру в доме на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Пожарная техника стягивается к дому на углу Большого проспекта и улицы Подковырова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 28 апреля, около полудня поступило сообщение о возгорании в Петроградском районе, в доме 57 по Большому проспекту.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Из-за угрозы распространения огня в 12:15 пожару присвоен ранг 1-бис. В 12:24 ранг пожара повышен до №2

На месте работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Читатель «Фонтанки»

Дом 57 на углу Большого и Подковырова построен в 1910 — 1913 годах архитектором Долгиновым в стиле модерн. Он известен своим фасадом с аркой парадного входа с коринфскими колоннами. Межоконные и надоконные лепные элементы придают дому восточный колорит.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (6)

Do-Mi-Nor
Это Кронверкская, а горит прямо за Матвеевским садиком.
f0ntan
А что это за верхнее фото и какое оно отношение имеет к месту пожара Бюольшой пр. 57 на углу с Подковыркова? Верхнее фото - это не место пожара
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