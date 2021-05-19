Предприятие Роскосмоса продаёт спускаемый аппарат «Союза». Он может заинтересовать музеи

Компания «Главкосмос» (коммерческий оператор госкорпорации «Роскосмос») выставила на публичную продажу оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08 », на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС. Информация о товаре размещена на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли «Главкосмоса».



Как уточняется в сообщении на сайте компании, отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз МС-08 » может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики.

