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Предприятие Роскосмоса продаёт спускаемый аппарат «Союза». Он может заинтересовать музеи

На продажу выставлен спускаемый аппарат «Союз МС-08» с МКС

Компания «Главкосмос» (коммерческий оператор госкорпорации «Роскосмос») выставила на публичную продажу оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС. Информация о товаре размещена на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли «Главкосмоса».

Как уточняется в сообщении на сайте компании, отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз МС-08» может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики.

Цена аппарата публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.

По запросу заказчика «Главкосмос» готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля. Компания реализует капсулу «Союз МС-08» по поручению Роскосмоса, она является собственностью госкорпорации.

Ранее «Фонтанка» писала, что осенью 2022 года на Международную космическую станцию полетит единственная женщина в российском отряде космонавтов — Анна Кикина. Кроме этого, для съемок художественного фильма «Вызов» на МКС в ближайшее время также отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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Комментарии (5)

simak
Э.. Помню так советские авианосец и Буран китайцам продали. Те разобрали/собрали и вот уже на Марс высадились. Действия торговцев точно не попадают под диспозицию ст. 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны" или ст. 276 "Шпионаж" т.е. "Передача [..] иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну"? Вот сомневаюсь..
Y56700p8
Санкции на Роскосмос никто не отменял. Никто не купит.
alexpv
Ну вот и дожили до полного позора(первая страна в мире по освоению космоса распродает свои исторические ценности, чтобы хоть как то свести концы с концами.
Интересно, с какой радости этот космический аппарат оказался в собственности у этой конторы, вроде в космос летают у нас за счёт бюджетных средств налогоплательщиков, а уж в те советские годы и подавно.
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