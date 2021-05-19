Предприятие Роскосмоса продаёт спускаемый аппарат «Союза». Он может заинтересовать музеи

Компания «Главкосмос» (коммерческий оператор госкорпорации «Роскосмос») выставила на публичную продажу оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз
Как уточняется в сообщении на сайте компании, отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз
Цена аппарата публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.
По запросу заказчика «Главкосмос» готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля. Компания реализует капсулу «Союз
Ранее «Фонтанка» писала, что осенью 2022 года на Международную космическую станцию полетит единственная женщина в российском отряде космонавтов — Анна Кикина. Кроме этого, для съемок художественного фильма «Вызов» на МКС в ближайшее время также отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.