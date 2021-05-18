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Манижа выступила на «Евровидении». SMM-менеджер конкурса песню оценил

В Роттердаме 18 мая начались выступления участников международного конкурса песни «Евровидение». Представительница России певица Manizha вышла в первом полуфинале под номером 3.

В своем номере певица, как уже рассказывала «Фонтанка», предстала в двух образах: в гигантском платье, образцы ткани для которого присылали артистке жительницы разных регионов России, а также в красном рабочем комбинезоне. Часть песни звучала на русском, часть — на английском языке. В визуальном оформлении номера на экране были использованы картины художниц Натальи Гончаровой и Александры Экстер. Во второй половине ролика зрителям показали мозаику из экранов с самыми разными женщинами страны — от мамы певицы до Чулпан Хаматовой.

Хотя реакцию зала можно назвать настороженной (возможно, сыграло роль, что Манижа пела большую часть на русском), в администрации конкурса песню оценили. Например, SMM-менеджер взял на вооружение девиз «Быть сильным, быть креативным и не бояться» в преддверии трех живых эфиров, что ему предстоит вести.

В инстаграме пост с выступлением певицы собрал свыше 7,5 тысяч лайков за первые 15 минут. Симпатию артистке высказывали жители разных стран, впрочем, некоторые были разочарованы отсутствием Little Big.

На стадионе Ahoy присутствует 3,5 тысячи зрителей. До Манижи на сцену выходили участники из Литвы и Словении. Всего в полуфинале участвуют 16 стран. Тех, кто проходит в финал, определят жюри и зрительское голосование.

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Комментарии (7)

altnec
Насмешка первых каналий над Россией удалась.
ivan5_5e4d10fe646f6
Ща сделают нас по приколу победителями и организовывай потом евровидение с тату и ансамблем александрова как в 2009
ivan5_5e4d10fe646f6
Правду про бабью долюшку сказала
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