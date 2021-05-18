На КАД в Петербурге по направлению в Кронштадт вечером 18 мая в ДТП попала фура. Грузовик перегородил среднюю и правую полосу, водитель жив. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.
«ДТП занимает правую и среднюю полосы, по левой осуществляется движение. Водителя грузового автомобиля осмотрела скорая, у него незначительные ушибы, он находится на месте ДТП. На месте также работают представители экстренных служб», — рассказала представитель федерального казенного учреждения.
У фуры оторвало кабину, она «смотрит» лобовым стеклом в асфальт. Авария произошла на 133 километре кольцевой автодороги. В результате происшествия дорожное полотно засыпало мусором — виднеются стекла, фрагменты кабины или кузова.