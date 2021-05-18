Елизавета Туктамышева: Я могла бы простить измену, мужчинам это нужно

— У мужчин, наверное, действительно потребности какие-то, — считает Туктамышева. — Если брать меня, то у меня нет такой потребности, если долго нет секса. Тем более раньше я встречалась с Андреем (Лазукиным), все было нормально. Но я считаю, что если вы любите друг друга, уважаете и цените, то не позволите, наверное, такому случиться. Измена — это... Если ты начинаешь это делать, то изменил раз — и дальше пойдет. Я с этим не сталкивалась, но, наверное, это так. Могла бы я изменить? Я не знаю. У всех бывают ситуации, когда вспышка страсти происходит. Но, наверное, нет.

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что в вопросе измены нельзя сравнивать мужчин и женщин. Об этом она рассказала в шоу «50 вопросов» на Premier.

Также Туктамышева заявила, что могла бы простить измену.

— Мужчинам, бывает, это нужно, — добавила фигуристка. — Но в зависимости от ситуации, естественно — не то что «ладно, дорогая, я пошел», и в итоге пошел не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала — а вас очень легко, если честно [спровоцировать]. В каком-то случае, мне кажется, могла бы простить. Но опять же я говорю без опыта. Может быть, сейчас я говорю одно, а на деле окажется совершенно другое.

Напомним, что в феврале 2020 года Туктамышева объявила о расставании с другим петербургским фигуристом Андреем Лазукиным. С тех пор во всех интервью спортсменка говорила, что ее сердце всё ещё свободно.

В феврале фигуристка снялась в откровенной фотосессии и рассказала, при каком условии снимется в постельной сцене.

Елизавета Туктамышева в сезоне 2020/21 впервые за долгое время сумела добиться призовых мест на сильнейших международных турнирах. Среди успехов — серебро индивидуального чемпионата мира и золото командного первенства.