Страшную находку сделали после пожара, который случился в конце прошлого месяца в петербургском доходном доме Урвича. В обгоревшем помещении нашли фрагменты тела.
Как стало известно «Фонтанке» вечером 18 мая, их обнаружили в комнате коммунальной квартиры, расположенной в доме 57/1 на Большом проспекте Петроградской стороны. Кому они принадлежат, пока что не ясно. Фрагменты тела направили на экспертизу.
По словам читателя, который обратился в нашу редакцию, страшную находку якобы сделали сотрудники ЖКС, которые разбирали завалы, оставшиеся после пожара. Со ссылкой на жильцов этого дома он также сообщил, что в сгоревшей комнате коммуналки проживал пожилой мужчина, также к нему регулярно приходила его дочь — женщина на вид 40 лет.
Как ранее писала «Фонтанка», пожар в доходном доме Урвича произошёл 28 апреля. Из-за угрозы распространения огня ранг возгорания сначала повысили до 1-БИС, а потом и до второго. Из здания на улицу эвакуировали 40 жильцов. Некоторым из них пришлось экстренно прервать косметические процедуры, кому-то из-за перенесённого стресса понадобилась помощь медиков. В результате выгорело 60 квадратных метров в квартире на четвёртом этаже.