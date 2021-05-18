Страшную находку сделали после пожара, который случился в конце прошлого месяца в петербургском доходном доме Урвича. В обгоревшем помещении нашли фрагменты тела.



Как стало известно «Фонтанке» вечером 18 мая, их обнаружили в комнате коммунальной квартиры, расположенной в доме 57/1 на Большом проспекте Петроградской стороны. Кому они принадлежат, пока что не ясно. Фрагменты тела направили на экспертизу.

По словам читателя, который обратился в нашу редакцию, страшную находку якобы сделали сотрудники ЖКС, которые разбирали завалы, оставшиеся после пожара. Со ссылкой на жильцов этого дома он также сообщил, что в сгоревшей комнате коммуналки проживал пожилой мужчина, также к нему регулярно приходила его дочь — женщина на вид 40 лет.