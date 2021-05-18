Шесть с половиной недель. Смольный остановит ремонт теплосетей у объектов ЕВРО-2020 и Дня ВМФ

Как сообщает 18 мая аппарат вице-губернатора Сергея Дрегваля, в данный момент разрабатываются и согласовываются планы подготовки и ремонтные программы, которые в этом году учитывают проведение ПМЭФ-2021, чемпионата Европы по футболу UEFA, Дня ВМФ и др. «Одно из важнейших требований — обеспечение надежным и бесперебойным ресурсоснабжением объектов, задействованных в проведении данных мероприятий, — говорится в сообщении. — В связи с этим вблизи таких объектов на 47 дней будут введены ограничения на проведение плановых ремонтных работ».

Смольный объявил, что введет ограничения на ремонтные работы вблизи объектов, которые задействованы в мероприятиях международного и городского значения. Для них межотопительный период сократится на 47 дней.

Всего к отопительному сезону готовят 29 465 жилых, социальных и общественных зданий, 15 теплоэлектроцентралей и 697 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 68 тыс. км инженерных сетей (9,2 тыс. км тепловых). Всего в это предполагается вложить в 2021 году почти 70 млрд рублей. В частности, будут построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 1,4 тыс. км инженерных сетей (из них 267 км тепловых сетей, 170 км сетей водоснабжения и водоотведения, 950 км электросетей и 23 км сетей газоснабжения).



Ранее «Фонтанка» сообщала, что график отключения горячей воды летом предполагает 1–4 холодных дня для трети потребителей. 55% придется мыться в тазиках от 11 до 14 дней.



Губернатор Александр Беглов 18 мая заявил: «У нас есть возможность провести в реальном режиме все эти праздники, и мы стараемся и будем делать всё, чтобы провести. Но нужно работать не только правительству и депутатам, но и каждому жителю: соблюдать соответствующие правила, носить маски; всем это надоело, да и мне надоело, но это норма нашей с вами жизни».

