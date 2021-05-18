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Хорошая колония, и конкурсы интересные. Самые творческие заключённые смогут выйти на свободу раньше

Министр юстиции РФ пообещал возможность досрочного освобождения для победителей конкурсов ФСИН

Федеральная система исполнения наказаний будет поощрять творчество среди заключённых. Победители конкурсов получат право на досрочное освобождение. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко 18 мая.

«Мы готовим законопроект, что если заключенный является победителем в конкурсе, то у него должно быть определенное право на уменьшение срока [наказания]. Пусть незначительное — три месяца или полгода», — цитирует ТАСС министра, рассказавшего о планах на заседании комитета Совета Федерации.

Список конкурсов, как отметил Чучейко, будет утверждаться директором ФСИН или министром юстиции.

Глава Минюста заметил, что «это очень стимулирует людей (на исправление — прим. ТАСС)», и назвал это в числе мер, которые Минюст разрабатывает совместно с ФСИН в целях либерализации системы исполнения наказаний.

Фантазии ФСИН в виде творческих конкурсов иногда попадают в ленты новостей. Так, ранее «Фонтанка» писала о клипе заключённых женской колонии в Свердловской области о пользе стационарного телефона, пародии сидельцев из Новосибирской области на песню Little Big, а также о лондонской будке в ИК-8.

В декабре 2019 года ФСИН впервые провела общероссийскую акцию подведения итогов культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях, предложив поощрить к новогодним праздникам наиболее отличившихся осужденных (в зависимости от вида наказания). В итоге 379 осужденных освободились перед наступлением 2020 года условно-досрочно, еще 133 осужденных получили кратковременный отпуск с возможностью встретить Новый год с семьей, восьми осужденным в праздничные дни предоставили длительные свидания за пределами колонии.

Самый известный конкурс ФСИН — «Амнистия души» — среди воспитанников колоний для несовершеннолетних по разным номинациям (от вокала, хореографии, художественного чтения, театральной постановки до создания лучшей видео- и киностудии и лучшего мультфильма). Финал конкурса, проводимого уже 14 лет, проходит с участием прошедших первые этапы конкурса в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Специвцева.

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Комментарии (7)

walker-СПб
На ..., и главное, зачем? С
265916485
Ефремов приободрился!
АСмуров
Чем лучше чешешь пятки и веселей забавляешь тем сытней.
Ничего нового.
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