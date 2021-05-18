Хорошая колония, и конкурсы интересные. Самые творческие заключённые смогут выйти на свободу раньше

«Мы готовим законопроект, что если заключенный является победителем в конкурсе, то у него должно быть определенное право на уменьшение срока [наказания]. Пусть незначительное — три месяца или полгода», — цитирует ТАСС министра, рассказавшего о планах на заседании комитета Совета Федерации.

Федеральная система исполнения наказаний будет поощрять творчество среди заключённых. Победители конкурсов получат право на досрочное освобождение. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко 18 мая.

Список конкурсов, как отметил Чучейко, будет утверждаться директором ФСИН или министром юстиции.



Глава Минюста заметил, что «это очень стимулирует людей (на исправление — прим. ТАСС)», и назвал это в числе мер, которые Минюст разрабатывает совместно с ФСИН в целях либерализации системы исполнения наказаний.

Фантазии ФСИН в виде творческих конкурсов иногда попадают в ленты новостей. Так, ранее «Фонтанка» писала о клипе заключённых женской колонии в Свердловской области о пользе стационарного телефона, пародии сидельцев из Новосибирской области на песню Little Big, а также о лондонской будке в ИК-8.