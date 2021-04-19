ГУ ФСИН-России по Свердловской области 19 апреля опубликовало в соцсетях ролик, которые сняли заключённые женской колонии ИК-16 в городе Краснотурьинск. Посвящён он одному из запретов для заключённых — мобильному телефону.

«Я сижу на связи, аферы провожу, и своей свободой я не дорожу», — речитативом произносит одна из девушек, снявшихся в видео, и продолжает: «По моей же глупости добавили мне срок».

Смысл песни сводится к тому, что и стационарный телефон вполне подходит для связи с близкими — у родной связи «Зона Телеком» даже есть возможность видеозвонка: «XXI век, есть альтернатива, а вот с экрана мама улыбается мне мило».

