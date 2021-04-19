ГУ ФСИН-России по Свердловской области 19 апреля опубликовало в соцсетях ролик, которые сняли заключённые женской колонии ИК-16 в городе Краснотурьинск. Посвящён он одному из запретов для заключённых — мобильному телефону.
«Я сижу на связи, аферы провожу, и своей свободой я не дорожу», — речитативом произносит одна из девушек, снявшихся в видео, и продолжает: «По моей же глупости добавили мне срок».
Смысл песни сводится к тому, что и стационарный телефон вполне подходит для связи с близкими — у родной связи «Зона Телеком» даже есть возможность видеозвонка: «XXI век, есть альтернатива, а вот с экрана мама улыбается мне мило».
Объясняется такой творческий порыв просто. «Помимо лекций об ответственности за передачу либо попытку передачи средств сотовой связи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также мерах взыскания применяемых к осужденным к лишению свободы за хранение и использование средств сотовой связи, проводятся различные творческие конкурсы», — отмечают во ФСИН. О том, что получает победитель такого конкурса, ведомство умалчивает.
Телефонные мошенничества в России достигли большого масштаба в пандемию. В 2020 году число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии, по данным ЦБ, выросло почти вдвое (на 88% к показателю 2019 года). В 84% случаев мошенники звонят жертвам по телефону.
Как «Фонтанка» два дня вела телефонных мошенников — читайте в нашем материале.