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В новосибирской ИК-8 создали «атмосферу Лондона». Звонить заключённые будут из красных будок с видом на Биг-Бен

Исправительная колония в Новосибирске установила в переговорной лондонские будки

Заключённые новосибирской исправительной колонии №8 во время звонков родным могут теперь на секунду представить, что они звонят из Лондона: переговорные кабинки там выполнили в виде знаменитых английских телефонных будок.

«Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известной как Биг-Бен», — описало новый дизайн Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).

В будки установили телефоны и видеотаксофоны и телефоны.

Помещение для звонков оборудовали «с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осуждённых», отметили в ведомстве.

Паблик ГУФСИН Новосибирск во «ВКонтакте» сообщил об ещё 7 мая, опубликовав пост с фото. Однако внимание пользователей Twitter они привлекли после того, как об этом 14 мая написали СМИ. Пользователи комментируют, соревнуясь в остроумии: «Ещё бы британского правосудия завезти...»; «На входе стоит мистер Лестрейд, я полагаю?»; «Вечер в The хату;)»; «Теперь «Я уеду жить в Лондон...» зазвучало как-то без издевки, как-то жизненно»; «И корги вместо овчарок».

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Комментарии (3)

Serg_I
А приходить позвонить домой они будут со своими мобилами, наказание - что звонить придётся из чуждой им будки красного цвета...
AlBerkut
Теперь звонки будут из лондонского отделения службы безопасности сбербанка, сэр? 🤔
bluxer
В Лондоне немало клиентов этой фирмы.
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