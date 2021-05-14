Заключённые новосибирской исправительной колонии №8 во время звонков родным могут теперь на секунду представить, что они звонят из Лондона: переговорные кабинки там выполнили в виде знаменитых английских телефонных будок.

«Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известной как Биг-Бен», — описало новый дизайн Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).