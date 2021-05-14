Заключённые новосибирской исправительной колонии №8 во время звонков родным могут теперь на секунду представить, что они звонят из Лондона: переговорные кабинки там выполнили в виде знаменитых английских телефонных будок.
«Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известной как Биг-Бен», — описало новый дизайн Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).
В будки установили телефоны и видеотаксофоны и телефоны.
Помещение для звонков оборудовали «с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осуждённых», отметили в ведомстве.
Паблик ГУФСИН Новосибирск во «ВКонтакте» сообщил об ещё 7 мая, опубликовав пост с фото. Однако внимание пользователей Twitter они привлекли после того, как об этом 14 мая написали СМИ. Пользователи комментируют, соревнуясь в остроумии: «Ещё бы британского правосудия завезти...»; «На входе стоит мистер Лестрейд, я полагаю?»; «Вечер в The хату;)»; «Теперь «Я уеду жить в Лондон...» зазвучало как-то без издевки, как-то жизненно»; «И корги вместо овчарок».