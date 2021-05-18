Турция и Россия обсуждают открытие авиасообщения. Турецкий министр туризма допустил изменение ситуации и «через неделю»

Министр культуры и туризма Турции рассказал о переговорах по открытию полетов.



«Они [российская сторона] как раз положительно настроены в вопросе об открытии авиасообщения. Россияне просто попросили определенное время, чтобы приехать, понаблюдать за ситуацией на местах и принять окончательное решение», — цитирует 18 мая заявление Мехмета Нури Эрсоя АТОР.

По его словам, российская сторона подтвердила, что Турция — «наиболее массовое направление для летнего отпуска россиян», которое может быть открыто.