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Турция и Россия обсуждают открытие авиасообщения. Турецкий министр туризма допустил изменение ситуации и «через неделю»

Министр культуры и туризма Турции рассказал о переговорах по открытию полетов.

«Они [российская сторона] как раз положительно настроены в вопросе об открытии авиасообщения. Россияне просто попросили определенное время, чтобы приехать, понаблюдать за ситуацией на местах и принять окончательное решение», — цитирует 18 мая заявление Мехмета Нури Эрсоя АТОР.

По его словам, российская сторона подтвердила, что Турция — «наиболее массовое направление для летнего отпуска россиян», которое может быть открыто.

Министр также прокомментировал то, что российские авиакомпании стали отменять июньские рейсы. Он уверен, что это решение могут поменять «снова через неделю».

В конце мая делегация из России может посетить Турцию. Стороны будут обсуждать возобновление полетов и «Спутник V».

Россия из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля. Накануне СМИ сообщили о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Оперштаб эту информацию не подтвердил.

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