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В Петербурге после двух доз «Спутника V» обходятся без реанимации. Но госпитализация растет на четверть

Глава комздрава Петербурга: Госпитализация пациентов с коронавирусом в городе выросла на 25%

Петербургские стационары отчитались о том, что в реанимациях города нет ни одного полностью привитого от коронавируса пациента, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

«По информации из наших стационаров, которые принимают коронавирусных больных, в реанимациях нет ни одного пациента, который бы получил оба компонента вакцины. Прививка является на сегодняшний день самой надежной защитой от тяжелого течения заболевания. Поэтому призываю наших сограждан не откладывать вакцинацию», — написал он 18 мая во «ВКонтакте».

И добавил, что принял участие в видеоселекторном совещании с Минздравом, на котором председательствовал министр Михаил Мурашко. Обсуждали эпидемическую ситуацию.

«Показатели, которые характеризуют эпидпроцесс в нашем городе, демонстрируют ухудшение. Количество госпитализаций — а для нас это самый надежный показатель — выросло на 25 процентов. При этом количество вакцинируемых граждан растет не столь впечатляющими темпами, — добавил Лисовец. — По результатам ВКС провёл рабочее совещание. Даны поручения и определены направления работы. Разработан план мероприятий, направленных на снижение темпов развития эпидемических процессов».

Ранее Смольный рассказал о тройке скончавшихся после укола от коронавируса горожан. Непосредственно с уколом их гибель связана не была.

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Комментарии (1)

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В реанимации нет - уже хорошо. А среди заболевших есть?. Т.е. привитые тоже могут заболеть?. Интересная прививка.
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